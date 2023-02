Bussano alla porta: intervista video con Shyamalan che risponde alle stesse domande 6 anni dopo Split

Interviste Cinema

Per la promozione del suo nuovo thriller Bussano alla porta, M. Night Shyamalan ha fatto tappa a Roma. Lo abbiamo incontrato mettendolo di fronte alle stesse domande postegli 6 anni prima, per capire quanto sarebbero state diverse le sue risposte.

Un thriller di M. Night Shyamalan non è un thriller qualunque. È un thriller di un regista americano di origine indiana di 52 anni che si porta addosso il peso di aver fatto nel 1999 un capolavoro intitolato Il sesto senso, quando di anni ne aveva 29. Da quel momento in poi, le aspettative del pubblico nei suoi confronti sono state altissime. A volte ha saputo soddisfarle, a volte la sua specialità gli si è ritorta contro. Il desiderio di raccontare storie ricche di tensione, sul filo del paranormale e con il colpo di scena a tutti costi, in alcuni casi si è rivelata una trappola. In generale ciò che ha salvato Shyamalan è stato il suo talento nella costruzione della suspense e ora che è più maturo, riesce a destreggiarsi con più consapevolezza su ciò che può funzionare e come dovrebbe funzionare.

A proposito del suo nuovo film intitolato Bussano alla porta, spetta a voi giudicarne l'esperienza andandolo a vedere dal 2 febbraio nelle sale cinematografiche. Per la promozione in Europa, il filmmaker è passato anche da Roma ed è in questo contesto che lo abbiamo incontrato. Nella video intevista con M. Night Shyamalan che potete vedere qui sotto, abbiamo messo il regista di fronte alle stesse domande che gli avevamo posto sei anni fa, quanto aveva fatto tappa a Milano per promuovere Split. Per sapere se è stato coerente con se stesso, di fronte alle risposte del passato che gli abbiamo fatto ascoltare subito, avviate il player qui sotto.

