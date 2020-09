Burraco fatale: la nostra intervista alle spumeggianti girls del film

Interviste Cinema

Abbiamo incontrato Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Angela Finocchiaro e Loretta Goggi, interpreti di Burraco fatale, commedia di Giuliana Gamba su amore, amicizia e carte in uscita il 1 ottobre.

E’ giusto che il pubblico che torna in sala possa gustare, oltre al cinema italiano d'autore, anche commedie più leggere, laddove leggero non fa affatto rima con superficiale. Divertono ma anche inteneriscono, e ci fanno pensare ad amicizia, sorellanza, amore e agli anni che passano, le quattro protagoniste di Burraco fatale, un film di Giuliana Gamba che arriva al cinema con Fenix Entertainment il 1° ottobre. Siamo ad Anzio, e un gruppo di amiche storiche ha l'occasione di partecipare al torneo nazionale di burraco, che si tiene in un magnifico hotel con SPA, ma Eugenia, Irma, Rina e Miranda non partono tranquille, perché Irma ha il cuore spezzato e nessuna voglia di impegnarsi nel gioco.

Burraco fatale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Burraco fatale ci insegna che forse bisogna smettere di cercare il principe azzurro, anche se non bisogna cadere nella trappola dell'eccessivo cinismo. Le seconde esistono eccome, e non bisogna mai perdere la speranza. Le protagoniste di Burraco fatale sono Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Angela Finocchiaro e Caterina Guzzanti, a cui si aggiunge una frizzante Loretta Goggi nei panni di una suocera impicciona. Le abbiamo intervistate con piacere, parlando innanzitutto di attrici che fanno ridere.