Bros: la nostra intervista ai favolosi protagonisti e al regista della commedia romantica

Interviste Cinema

In occasione dell'uscita in sala di Bros, commedia sentimentale con protagonisti due uomini gay, ecco la nostra intervista agli interpreti principali Billy Eichner e Luke MacFarlane e a regista Nicholas Stoller.

Arriva oggi nelle nostre sale, dopo essere stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, Bros, la prima commedia sentimentale in cui a innamorarsi sono due uomini gay a essere prodotta e distribuita da una major (la Universal). Ambientata in una New York splendida e romantica, racconta l'incontro/scontro fra Bobby e Aaron, che apparentemente sono diversi come il giorno e la notte. Siccome però gli opposti si attraggono, fra i due scoppia l’amore, che sorprende entrambi.

Bros gioca con cliché sia del genere di appartenenza che della rappresentazione degli omosessuali nei film, e, pur soffermandosi su un sentimento universale e sulle difficoltà della vita di coppia in generale, accenna alle difficoltà che la comunità LGBTQ+ ha incontrato nell'essere accettata e nella sua battaglia per la parità di diritti con gli eterosessuali. Lo fa attraverso il personaggio di Bobby, interpretato dall'attore e comico Billy Eichner, qui anche autore della sceneggiatura insieme al regista Nicholas Stoller.

Abbiamo incontrato Stoller, Eichner e Luke MacFarlane (Aaron) proprio alla Festa del Cinema di Roma. In un lussuoso hotel del centro storico da poco ristrutturato, siamo entrati in una stanza e li abbiamo trovati seduti vicini, come tre compagnucci di banco. Nella camera c'erano almeno altri 10 individui, fra operatori e addetti stampa. Abbiamo finto che non esistessero, abbiamo creato una bolla in cui eravamo soltanto in quattro persone e siamo partiti con le domande…