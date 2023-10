Bro, il corto girato con lo smarthphone in anteprima a Lucca: intervista a Federico Moccia, Jenny De Nucci e Eleonora Gaggero

Interviste Cinema

Sarà presentato al Lucca Comics & Games il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Federico Moccia e intitolato Bro, realizzato in collaborazione con Motorola e prodotto da Orange Pictures e Adler Entertainment, storia di 4 ragazzi e 4 ragazze nel pieno dell'adolescenza.

Si intitola Bro, l'appellativo anglofono che è ormai parte del vocabolario dei giovani italiani, ed è scritto e diretto da Federico Moccia. La storia del cortometraggio coinvolge quattro ragazzi e quattro ragazze che stanno attraversando gli anni dell’adolescenza, caratterizzati dai primi assaggi delle emozioni legate ad amori, delusioni, entusiasmi, tradimenti. I teenager di oggi lasciano tracce della propria quotidianità nelle chat, nei social e nei video e cercano di trovare e dare un senso alla vita mentre sono anche in cerca della loro stessa identità. Bro è di fatto un messaggio ai futuri adulti che saranno, plasmati dalle esperienze del presente.

La particolarità di Bro è quella di essere stato realizzato in collaborazione con Motorola che ha messo a disposizione alcuni suoi smartphone di ultima generazione per poter effetturare interamente le riprese del cortometraggio. Elemento da cui è impossibile separarsi, lo smartphone diventa per gli adolescenti il custode delle emozioni che Moccia vuole raccontare, aggiornando ai tempi attuali le tematiche di cui è un esperto conoscitore e che aveva già affrontato nei suoi lavori precedenti, a cominciare dal best seller Tre metri sopra il cielo.

Bro: una clip in anteprima del cortometraggio di Federico Moccia

Bro: Clip del cortometraggio di Federico Moccia