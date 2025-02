"Bridget Jones sono io": intervista a Michael Morris, regista di Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo

Interviste Cinema

Mentre aspettate con curiosità l'uscita di Bridget Jones: Un Amore di ragazzo, prevista per il 27 febbraio, potete fare la conoscenza del regista Michael Morris, che ha molte cose in comune con la protagonista della saga comica e romantica. Lo abbiamo intervistato quando è venuto a Roma a presentare il film.

Arriva in sala il 27 febbraio la quarta avventura cinematografica di Bridget Jones, l'ex trentenne single londinese inventata da Helen Fielding e rappresentata in tre film da Renée Zellweger, che torna a impersonarla raccontando la sua vita di mamma single.

Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo è ispirato all'omonimo romanzo, sempre della Fielding, e pur non disdegnando la comicità fisica, lascia spazio alla tenerezza e alla malinconia. Bridget, infatti, non ha più il suo Mark Darcy e, nonostante una solida amicizia con il suo ex capo Daniel Cleaver (Hugh Grant), spesso si sente triste, anche se poi è inguaribilmente ottimista. Come suggerisce il titolo, Bridget è destinata a incontrare un uomo molto più giovane (Leo Woodall) e a colpire per la sua schiettezza e allegria un insegnante di scienze piuttosto rigido (Chiwetel Ejiofor). Nel film ritroviamo gli storici amici di Bridget e naturalmente i suoi diari.

Distribuito da Universal Pictures, Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo è diretto da Michael Morris, che nel 2022 ha firmato la regia del film con Andrea Riseborough A Leslie e di alcune puntate di serie tv come Better Call Saul, Tredici e Brothers & Sisters. Da grandissimo fan di Bridget Jones, Morris è stato felicissimo di immergersi nel suo mondo dell'anti-eroina che, pur tenendo a mente la lezione di Jane Austen, ha rifondato il genere commedia romantica.

Abbiamo incontrato Michael Morris qualche giorno fa, per una piacevole chiacchierata sui temi e sui toni del film