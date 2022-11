Boiling Point: intervista esclusiva al regista del film Philip Barantini

Interviste Cinema

Dal 10 novembre nelle sale italiane c'è Boiling Point, un ottimo film che racconta, attraverso un unico piano sequenza, la serata cruciale e complicata di uno chef di un lussuoso ristorante londinese. Abbiamo intervistato Philip Barantini, regista e sceneggiatore del film, un passato da cuoco, che ci ha parlato del film e non solo.

Debutta nei cinema italiani il 10 novembre distribuito da ARTHOUSE (nuovo progetto editoriale di I Wonder Pictures dedicato al cinema d’essai) un film che, se siete tra i tanti che avete visto e amato la serie The Bear, non potete perdere: si intitola Boiling Point, e racconta in piano sequenza una sera davvero complicata per uno chef e il suo staff.

Con protagonista il bravissimo Stephen Graham (The Irishman, Boardwalk Empire e candidato ai BAFTA 2020 per The Virtues), nel ruolo dello chef Andy Jones, e con un cast composto da Jason Flemyng (Il curioso caso di Benjamin Button), Ray Panthaki (Collete), Malachi Kirby (Small Axe) e Vinette Robinson, Boiling Point è l'opera seconda da regista (e sceneggiatore) dell'inglese Philip Barantini, che ha gonfiato a lungometraggio un suo corto del 2018 e che con questo film si è aggiudicato premi e nomination nei festival di tutto il mondo: BAFTA, Taormina Film Fest, British Independent Film Awards, Zurich Film Festival, Göteborg Film Festival.

Abbiamo intervistato in esclusiva Barantini, e questo è quello che ci ha raccontato.

Boling Point: la nostra intervista al regista

D: Ho letto che lei ha realmente lavorato come chef, in passato, prima di dedicarsi al cinema. Mi può raccontare di più al riguardo?

R: Sì, ho fatto lo chef per dodici anni. Ho iniziato dal basso e ho lavorato duramente fino ad arrivare in cima. Avevo deciso che volevo fare qualcosa di creativo. Ho lavorato a lungo come attore, ma non stava andando così bene, così ho voluto cimentarmi in qualche altra attività creativa. Mio nonno faceva il cuoco, mio cugino è un cuoco, quindi ho voluto saltare dentro a quel mondo, e mi ci sono dedicato completamente.



D: Mi può parlare delle analogie, se ce ne sono, tra l'essere un capo cuoco e un regista cinematografico? Tra l'essere a capo di una cucina e a capo di un set?

R: Ce ne sono tantissime, specialmente dal mio punto di vista, perché il modo in cui dirigevo la mia squadra quando ero uno chef è del tutto simile a quello in cui dirigo cast e troupe sul set: mi assicuro che non ci siano gerarchie. Tutti possono portarmi le loro idee e i loro suggerimenti. Da cuoco accoglievo volentieri suggerimenti per nuovi piatti, e nuove idee per il menù, e da regista accolho idee per inquadrature, scene e interpretazioni. Le analogie sono molte, e non me ne sono accorto fino al momento in cui mi sono dedicato alla regia, e mi sono reso conto che, inconsciamente, avevo lo stesso approccio al lavoro.



D: Secondo lei come mai oggi c'è questo grande interesse per gli chef nella cultura popolare? E in particolare in questo periodo nel mondo del cinema, con il suo film, e con The Menu, e molti altri ancora?

R: Penso che oggi ci sia questo enorme interesse per gli chef perché ora è diventato facile e accessibile per tutti avere gli ingredienti per provare a cucinare piatti elaborati in casa. È una professione molto affascinante da guardare, e lo è sbirciare dietro le quinte. Ci interessa vedere come funziona la macchina e lo possiamo fare grazie ai tanti programmi televisivi e ai film che ci sono in giro. Le persone hanno un interesse genuino per tutto questo. Un sacco di persone hanno lavorato in alberghi e ristoranti, e anche se non l'hanno mai fatto, al ristorante sono sicuramente andate, quindi hanno una doppia prospettiva.



D: Ha visto la serie tv The Bear? Cosa ne ha pensato?

R: Sì, ho visto The Bear. Credo sia fantastica, è davvero interessante l'idea di raccontare un ristorante che fa panini, e penso che i personaggi siano fantastici e che sia girata magnificamente.



D: Tornando a Boiling Point: come mai ha voluto farne un film in piano sequenza? Ed è davvero un unico piano sequenza, o ha usato dei trucchi?

R: Volevo che il pubblico fosse letteralmente immerso in quel mondo. Volevo che si sentissero parte di quel mondo e che ne fossero assorbiti. Volevo che non fossero in grado di distogliere lo sguardo dallo schermo. Abbiamo deciso di fare di questa storia una fetta di vita: tutto accade in tempo reale, e accade mentre lo state guardando. E sì, si è trattato davvero di un unico piano sequenza, non ci sono tagli nascosti di sorta. È stata davvero una grande sfida.



D: Come avete lavorato per raggiungere questo risultato?

R: Abbiamo provato per quattro o cinque settimane. All'inizio eravamo solo io e il direttore della fotografia a muoverci nel ristorante e a studiare i movimenti di macchina e gli spostamenti. La coreografia. Poi abbiamo coinvolto tutti gli attori, e la troupe, e il team del sonoro, e abbiamo provato per due settimane, fino a che non è diventata una sorta di memoria muscolare per tutti quelli che erano coinvolti.



D: Lei cambia costantemente il personaggio che è seguito dalla macchina da presa. Dapprima segue Andy, il protagonista, poi una cameriera, poi qualcun altro e così via. Cosa c’è dietro questa scelta?

R: Avevamo girato un cortometraggio del 2018 che seguiva soltanto il personaggio di Andy, interpretato da Stephen Graham. Quando abbiamo deciso di trasformarlo in un lungo, volevo essere sicuro che avessimo la capacità di seguire anche altri personaggi e andare ad affacciarci nelle vite individuali di altre persone, e volevo essere sicuro che in questo modo il film rimanesse in vita. Sarebbe stato fantastico seguire solo il personaggio di Stephen per un’ora e mezza, ma non volevo essere limitato, era importante poter dare uno sguardo fugace alla vita di qualcun altro, in un certo momento, e a quello che stavano facendo in quel mondo. Mostrare un personaggio e renderlo credibile in trenta secondi ha rappresentato una grande sfida, ma si è trattato di una sfida che volevo affrontare.



D: Per lei era più importante raccontare la storia di Andy, o dare al pubblico la possibilità di vedere cosa vuol dire lavorare in un ristorante?

R: Era importante raccontare la storia di Andy, quello è il centro di tutto, ma volevo anche mostrare cosa vuol dire lavorare in un ristorante e rendere le persone partecipi della mia esperienza, mostrare loro cosa ho passato davvero quando lavoravo in cucina. Si tratta davvero di un riflesso della mia esperienza personale. Non dico che quello che si vede nel film vale per ogni ristorante, ma si tratta comunque della mia interpretazione di quello che ho passato. Ed era importante che la storia di Andy fosse il filo che teneva tutto assieme.



D: Stephen Graham nel film regala un’interpretazione straordinaria, ma anche il resto del cast è notevole. Giusto per fare un solo nome, ho davvero apprezzato quello che Vinette Robinson fa per il film. Come ha messo insieme il cast, e come ha lavorato con loro sul set?

R: Sì, Vinette è stata fenomenale, ma tutto il cast è stato incredibile. Abbiamo affrontato un lunghissima fase di casting per poter essere sicuri che tutti gli attori scelti fossero in grado di improvvisare e di essere spontanei, e di essere completamente concentrati nel momento così da essere pronti per qualsiasi cosa potesse avvenire in qualsiasi istante. Sono stati un paio di mesi impegnativi, alla ricerca degli attori giusti. Sono davvero orgoglioso di tutti loro, di tutto il film. Della famiglia, come la chiamo, perché sono davvero parte della mia famiglia adesso.

Boiling Point: il trailer e trama del film

Boiling Point: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

In uno dei ristoranti più alla moda di Londra, nella sera più movimentata dell’anno, il talentuoso capo chef Andy Jones (Stephen Graham) è sul filo di un rasoio mentre crisi personali e professionali minacciano di distruggere tutto ciò per cui ha sempre lavorato. La visita a sorpresa di un ispettore sanitario mette il personale in difficoltà e Andy fa il possibile per attenuare le tensioni.