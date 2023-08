Blue Beetle, intervista al regista Angel Manuel Soto: "La famiglia è la spina dorsale del film"

Interviste Cinema

Uscirà il 17 agosto il nuovo film DC Comics con un supereroe latino. Abbiamo intervista Angel Manuel Soto, regista di Blue Beetle.

Non è il primo personaggio di rilievo di origine latino-americana in un film di supereroi, ma è il primo ad essere protagonista in un ruolo centrale e con superpoteri, tanto per il mondo DC quanto per quello Marvel. E se non avesse una sgangherata ma efficace famiglia alle spalle, non andrebbe da nessuna parte. Blue Beetle segue la storia del neolaureato Jaime Reyes, interpretato dal 21enne attore Xolo Maridueña che conoscono molto bene i fan della serie Cobra Kai.

Il film è diretto dal 40enne regista portoricano Angel Manuel Soto, qui al suo terzo film, e si avvale della anche della presenza di Susan Sarandon nel ruolo della villain Victoria Kord. Completano il cast George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar, Belissa Escobedo, Roul Max Trujillo, Bruna Marquezine e Harvey Guillén. Abbiamo incontrato virtualmente il regista per parlare di quanto l'elemento della famiglia sia importante nella storia del film.



Blue Beetle: La nostra intervista video al regista del Film Angel Manuel Soto- HD

Blue Bleetle: trama del film sul supereroe latino

Jaime Reyes si laurea e torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro. Mentre si accontenta di fare lavoretti da inserviente insieme alla sorella, in attesa di capire quale sia il suo posto nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Il ragazzo viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura che gli offre poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel supereroe Blue Beetle.

Blue Beetle è un personaggio dei fumetti nato nel lontano 1939, passato tra le mani di diversi editori, fino all'acquisto dei diritti da parte della DC Comics nel 1983. Quella che vedremo nel film è la sua terza incarnazione, in cui lo scarabeo alieno si fonde con il personaggio di Jaime Reyes, un ragazzo ispanico che vive in Texas. Nel film invece, la storia si ambienta nella fittizia cittadina di Palmera City.