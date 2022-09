Blonde, un film come una seduta spiritica alla presenza di Marilyn Monroe. A Venezia parlano protagonisti e regista

Interviste Cinema

Attesissimo, in concorso, ha emozionato la stampa alla Mostra del cinema Blonde, che il pubblico vedrà il 28 settembre su Netflix. Ana de Armas, Adrien Brody, Julianne Nicholson e il regista Andrew Dominik lo hanno presentato.

Felici, orgogliosi e soddisfatti: così sono apparsi il regista Andrew Dominik, la splendida protagonista Ana de Armas, Adrien Brody (che nel film è “il commediografo”, versione fittizia di Arthur Miller, marito di Marilyn Monroe) e Julianne Nicholson (la madre di Marilyn), nella partecipata conferenza stampa di Blonde, il film tratto dal romanzo bestseller del 2000 di Joyce Carol Oates, che dopo una lunga e travagliata gestazione è in concorso al festival veneziano e arriverà sugli schermi degli italiani con Netflix il 28 settembre. Per Andrew Dominik si è trattato di un progetto che ha voluto portare avanti a tutti i costi e su cui si è incaponito per ben 11 anni, come racconta, soprattutto per merito del libro, che racconta in forma romanzesca la doppia tragica vita di Norma Jeane Baker e del suo alter ego glamorous Marilyn Monroe, tanto che, dice, “ci sono progetti a cui ti senti emotivamente legato e su cui ti impegni per un anno o due, ma Blonde non mi lasciava andare e anche se non fossi riuscito a realizzarlo avrei continuato a pensarci”. La cosa più difficile di questo progetto, dirà Dominik in un altro momento della conferenza stampa, è stata riuscire a farselo finanziare. E ricordiamo ancora la sua lotta con Netflix per portare il film al pubblico senza tagli e censure, così come lo voleva.

Ana de Armas, radiosa nella sua naturale versione bruna, ha parlato del suo approccio al “doppio” personaggio e all'equilibrio che è riuscita a dare alle due facce di questa medaglia, quella scintillante di Marilyn e quella triste di Norma Jeane: "Credo che nella maggior parte del film Norma Jeane sia più presente, è una storia su di lei, e poi ovviamente Marilyn Monroe prende il sopravvento alcune volte, ma si tratta della stessa persona e per quanto riguarda l'equilibrio di interpretare entrambe non so, penso che avessero bisogno l'una dell'altra e si alimentassero a vicenda. Non ho pensato in termini di passare dall'una all'altra, è stato solo... scusate, sono molto agitata, è molto difficile da spiegare..., io ero legata a entrambe emotivamente, di continuo, quindi non ho scelto consapevolmente quando era più Marilyn o più Norma, accadeva e basta, è stato tutto difficile".

Come buona parte degli amanti del cinema, anche Adrien Brody subisce il fascino immortale della diva infelice, e a più riprese durante la conferenza loda la prova straordinaria di Ana de Armas che è stata capace, dice, di trasportarlo in un altro tempo, come raramente a un attore esperto come lui capita, e di evocare concretamente la personalità di Marilyn:

Credo che un film come questo, con una narrazione così coraggiosa, sia essenziale per molti motivi. E' una testimonianza consapevole delle lotte che le donne hanno dovuto affrontare per tantissimo tempo. Io ho sempre avuto un debole per Marilyn, in parte perché conosco benissimo il grande divario tra tutta questa adulazione pubblica, rispetto e riconoscimento che sono così lontani da quello che lei è, non la raggiungono e non spengono il suo desiderio bruciante di essere creativa, soddisfatta di quello che fa e apprezzata per la qualità di un lavoro che cerca sempre di raggiungere. E' qualcosa che a diversi livelli provano molti attori, questa disconnessione, ma nel suo caso il fatto che - nonostante sia ancora una figura così amata e stimata da uomini e donne - la sua lotta interiore e la sua tristezza, tutti i momenti traumatici irrisolti della sua vita non l'abbiano mai lasciata, è in un certo senso un crimine. Io sono sempre stato attratto da questo aspetto della sua vita e credo siamo stati fortunati ad avere qualcuno come Andrew e Ana che sono riusciti a riversarci la loro sensibilità artistica, a rappresentare qualcosa che penso a molti sfugga, questa prospettiva dell'essere dentro di lei, che è un grande dono per noi. Per me è stato un privilegio poterne fare parte in una piccola misura. Penso sia una cosa bella per il lascito di Marilyn e per noi intesi come comunità.

Ana de Armas torna sul processo di diventare il personaggio e sulla ricerca che ha fatto soprattutto per Norma Jeane, la donna dietro Marilyn.

E' stato un processo molto lungo e immersivo di preparazione, non conoscevo bene la donna, avevo visto i suoi film e altro, ma per me è stato un processo enorme di scoperta e apprendimento, partendo dal libro e naturalmente lavorando sulla sceneggiatura e con Andrew, per mesi ho imparato a conoscerla. Nel film per lo più vediamo i momenti di cui non sappiamo niente, quelli intimi e molto personali quando la cinepresa è spenta. Quindi anche se è un personaggio molto specifico, su cui volevamo essere molto dettagliati nel ricreare i momenti in cui lei era Marilyn, ho anche avuto molto spazio per creare la vera donna dietro il personaggio. Si è trattato come dicevo di capire, empatizzare e connettermi con lei, col suo dolore, i suoi traumi. Se metti da parte la diva del cinema che era capisci è solo una donna, come me, ha la stessa età, è anche lei un'attrice in questo ambiente. Era un progetto in cui sapevo di dovermi aprire, spingermi in luoghi oscuri in cui mi sarei sentita a disagio e vulnerabile, ed è lì che ho trovato la connessione con questa persona. Volevo solo trovare la sua verità emotiva.

Nel corso della conferenza Andrew Dominik parla della scelta di Ana de Armas, che lo ha colpito dopo averla vista in un film non certo eccelso come l'horror Knock Knock di Eli Roth, come di un'esperienza simile all'”amore a prima vista”. Secondo lui solo lei poteva essere Marilyn (a cui a parte i capelli bruni somiglia davvero molto). Il film sembra davvero essere assistito dallo spirito di Marilyn Monroe, secondo Dominik e de Armas, che rispondono allo stimolo di un giornalista italiano e a un paragone con David Lynch e Laura Palmer, rivelando particolari molto interessanti (e sconcertanti) delle riprese. Racconta il regista:

In un certo senso abbiamo dato la caccia al suo fantasma. Abbiamo iniziato a girare il film il 4 agosto, che era l'anniversario della sua morte e non era in programma. Abbiamo avuto un ritardo in pre-produzione e abbiamo dovuto rimandare le riprese di una settimana e c'è stata questa coincidenza. E ce ne siamo resi conto solo il giorno prima. Abbiamo girato quel giorno nel vero appartamento in cui lei viveva con sua madre e anche la stanza in cui lei muore nel film è la vera stanza in cui è morta. La sua polvere è ovunque a Los Angeles e il film ha assunto l'aspetto di una seduta spiritica. Per quel che riguarda Lynch per me Blonde rientra in una lunga tradizione di film incentrati sulle angosce femminili, come i film di Lynch sulle donne nei guai ma anche Hitchcock con Marnie o Il sospetto, ma non c'è stato un riferimento conscio a Twin Peaks.

Ana de Armas torna sul tema della presenza di Marilyn, in un modo che ci sembra il migliore per chiudere questo breve resoconto e prepararci a vedere un film che – ne siamo assolutamente certi – sarà bello, coinvolgente e sconvolgente come il romanzo capolavoro di Joyce Carol Oates che tutti dovrebbero leggere.

Faccio seguito a quel che ha detto Andrew sulla presenza di Marilyn. Ci sono successe così tante cose durante le riprese... è molto interessante. Credo davvero che lei fosse molto vicina a noi, fosse con noi. Sento che tutti noi abbiamo provato tanto rispetto per lei e la responsabilità di renderle giustizia e di onorarla - e non parlo solo del cast e di Andrew ma anche della troupe intera -, ho sentito che tutti sapevano di fare qualcosa per lei, come se facessimo qualcosa di più grande di noi e qualcosa di più speciale di un film su di lei. Io non facevo che pensare a lei, la sognavo di continuo, non riuscivo a parlare d'altro, sentivo che mi era vicina ed è stato bellissimo. Penso che fosse felice, ma a volte tirava le cose contro il muro se si arrabbiava per qualcosa e questo è vero, sono cose successe e stare nello stesso posto in cui è stata lei, girare nella sua casa è stata una sensazione molto strana, c'era qualcosa nell'aria e credo che lei approvasse quello che stavamo facendo. So che questo suona molto mistico o simile, ma penso che l'abbiamo avvertito tutti e non è che io fossi sempre nel personaggio, anche quando andavo a casa o tra un ciak e l'altro o in pausa pranzo, ma ho sentito di vivere questo, ho provato quella pesantezza, quel peso sulle spalle, ho sentito quella tristezza ed è stato difficile scuotermela di dosso, e nemmeno lo volevo, ho lasciato che questo mi accadesse, l'ho accettato e l'ho utilizzato. Non volevo proteggermi da questo ma era importasse per me farne piena esperienza.

Per vedere Ana de Armas nei panni, nel corpo e nello spirito di Norma Jeane/Marilyn Monroe, dopo i premi veneziani e prima dei prossimi Oscar, dobbiamo solo aspettare il 28 settembre, quando Blonde arriverà su Netflix.