Black Widow, intervista a O-T Fagbenle: chi è (e tornerà?) il suo personaggio nel film Marvel

Interviste Cinema

Un fondamentale personaggio di Black Widow, che appare di tanto in tanto, è interpretato da O-T Fagbenle con cui abbiamo fatto una chiacchiera in collegamento video.

Avete già visto Black Widow? Se sì, vi sarete chiesti chi sia quell'attore che interpreta Mason, un affabile personaggio che procura "cose" quando qualcuno "ne ha bisogno". No, non come il vicino di casa al quale si può bussare per chiedere se ci presta un po' di sale o un pezzo di burro. E con quel genere di "cose" non stiamo parlando di frullatori per la frutta, cavi per l'auto che ha la batteria a terra o carta da imballaggio. Natasha Romanoff è in fuga e le serve un posto dove vivere, magari in una zona isolata. Chi chiama per avere un aiuto? Esatto, Mason. Oppure potrebbe aver necessità di un veicolo con le ali per spostarsi con un urgenza un paese all'altro. Nessun problema, c'è Mason.

Ad interpretare questo personaggio è stato chiamato O-T Fagbenle (il cui nome completo è Olatunde Olateju Olaolorun Fagbenle), 40enne attore britannico nato a Londra da padre nigeriano e madre inglese. Ha iniziato come sassonifonista in una jazz band per poi abbracciare la recitazione. Da più di quindici anni lavora regolarmente a teatro, ha fatto un paio di film, conta molte partecipazioni televisive tra cui il ruolo di Luke Bankole nella serie The Handmaid's Tale, dove potreste averlo recentemente visto. Abbiamo fatto una breve chiacchiera virtuale con O-T Fagbenle per parlare di Black Widow, come potete vedere nel video qui sotto. L'attore è attualmente impegnato nelle riprese della serie tv The First Lady in cui interpreta nientemeno che Barack Obama e, senza dirlo esplicitamente perché non gli è permesso, ci fa capire che tornerà in uno dei prossimi film Marvel.

Black Widow: La nostra Intervista Esclusiva a O.T. Fagbenle - HD

Leggi anche Black Widow: recensione dell'assolo di Vedova Nera (e famiglia) tra sentimenti e spettacolo