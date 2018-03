Benvenuti a casa mia: incontro con Giancarlo Magalli in veste di doppiatore

Non è stata la prima volta per Giancarlo Magalli come doppiatore, ma per una volta ha prestato la voce a un essere umano in carne, ossa e un po' di ciccia di troppo, come il comico francese Christian Clavier, nella commedia Bevenuti a casa mia. Abituato a doppiare l'animazione, in Hercules e Il libro della giungla, ma anche nei Simpson, il conduttore televisivo si è prestato volentieri.

Ce ne parla in questa intervista video, con Giancarlo Magalli doppiatore.