Benedetta follia: il trailer ufficiale dellla nuova commedia di Carlo Verdone

L'11 gennaio, per la gioia dei suoi fan, tornerà sullo schermo Carlo Verdone in una commedia da lui scritta, diretta e interpretata, intitolata Benedetta Follia.

La follia in questione è quella di Gugliemo, uomo dalla vita morigerata, commerciante di articoli religiosi, lasciato dopo 25 anni di matrimonio dalla moglie, che sceglie una compagna per la sua nuova vita. L'arrivo di Luna, una scatenata borgatara aspirante commessa, sconvolgerà oltre ogni dire la vita dell'uomo trascinandolo nel mondo delle app per appuntamenti amorosi, alla ricerca spasmodica di un modo per rimettersi sul mercato.

Nel film Verdone è circondato da un gruppo di affiatate e splendide attrici: Ilenia Pastorelli è Luna, Lucrezia Lante della Rovere la moglie e del cast fanno parte anche Paola Minaccioni e l'ex signora Savastano, Maria Pia Calzone, in un ruolo brillante. E questo è il trailer ufficiale di Benedetta Follia.