Bella Thorne a Roma per presentare Il sole a mezzanotte

Katie è una ragazza sognatrice costretta a vivere il mondo esterno soltanto nelle ore notturne a causa di una malattia denominata XP, lo Xeroderma Pigmentoso anche noto come Sindrome della Luna. Purtroppo è anche un disturbo degenerativo ed è proprio di questo che la ragazza non vuole parlare al suo nuovo fidanzato. Il sole a mezzanotte è il film drammatico che la giovane diva Bella Thorne ha scelto per dimostrare qualcosa in più ai suoi tanti fan (anche a se stessa).

Il sole a mezzanotte: Il trailer italiano del film - HD

"Probabilmente il tema principale che mi ha attratto è stato il rapporto tra il mio personaggio e suo padre. Mi ha ricordato il rapporto che ho con mia madre, da quando ho peso mio papà qualche anno fa" spiega Bella Thorne di passaggio a Roma, prima tappa europea del tour promozionale per il film. "Ci sono scene in cui non ho avuto difficoltà a recitare perché erano situazioni molto naturali", anche se le difficoltà non sono mancate per la cantante e attrice, impegnata per la prima volta in un personaggio diverso rispetto ai ruoli nelle commedie o alle serie TV prodotte da Disney.

"Ci ho messo un po’ a trovare la chiave giusta per questo personaggio, a capire cosa vuole e cosa è disposta a fare per ottenere quello che vuole". Nonostante il film sia dichiaratamente indirizzato a un pubblico di teenager, “non porta un messaggio destinato solo ai millennial, ma ad ognuno di noi” continua Bella Thorne. "Da quando ero bambina ho imparato sulla mia pelle quanto può essere difficile vivere con un problema o una malattia" e dicendo questo si riferisce a molestie sessuali che ha subito da piccola, come recentemente rivelato in un’intervista. “Sento spesso persone dire, lo farò domani, poi ci penso. Ogni giorno per il personaggio di Katie è un miracolo esserci. Vale la pena vivere dando importanza ai piccoli momenti della vita quotidiana".

In uscita nelle sale italiane il 22 marzo, in almeno 350 sale sul territorio nazionale, Il sole di mezzanotte e diretto da Scott Speer e co-interpretato da Patrick Schwarzenegger (inutile dire di chi sia figlio) nella parte del fidanzato Charlie. Che sia l’inizio o meno di una carriera cinematografica diversa per Bella Thorne, se dovesse dire dove si vede fra vent’anni, l’attrice risponde: "voglio solo essere felice, spero di andare a dormire la notte e sentire di aver fatto tanto. Questo per me vuole dire avere successo".