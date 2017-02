Beata ignoranza: le nostre videointerviste al cast e al regista

In Beata ignoranza Alessandro Gassmann e Marco Giallini sono due professori diversi che più diversi non si può. Uno è internet e social dipendente, l'altro rifugge smarphone & co ed è all'antica, decisamente all'antica. Nemici giurati per un comune amore di gioventù, saranno costretti a interagire e a sposare l'uno le abitudini dell'altro. Intorno a questi due rivalii, si muovono una scuola intera e in particolare tre personaggi femminili con il volto di Carolina Crescentini, Valeria Bilello e Teresa Romagnoli.

Insieme al regista Massimiliano Bruno abbiamo intervistato il quintetto al completo, per parlare di insegnamento, intesa sul set, donne libere e schiette, prime esperienze cinematoghrafiche. La commedia su amicizia, famiglia e connessi contro offline è in sala dal 23 febbraio.