Astolfo: la nostra intervista all’attore e regista che si apre all'amore

Arriva oggi al cinema Astolfo, il nuovo film di Gianni di Gregorio, che abbiamo incontrato alla diciassettesima Festa del Cinema di Roma. Siamo sempre nel territorio della commedia, che però diventa per la prima volta romantica grazie alla presenza di Stefania Sandrelli.

Appena presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022, Astolfo arriva oggi nelle nostre sale ed è il sesto film scritto, diretto e interpretato da Gianni Di Gregorio. L'attore e regista trasteverino continua a parlare di inclusione e accoglienza, ma introduce per la prima volta in un suo film il tema dell'amore. Il personaggio che dà il titolo alla commedia si trasferisce infatti in una casa nella provincia laziale e incontra una donna che gli fa battere il cuore. L'uomo si stupisce di provare di nuovo un sentimento che credeva morto e sepolto, e sulle prime si crede ridicolo, però poi si butta, d'accordo forse con Franco Battiato che cantava: "La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età”.

La protagonista femminile di Astolfo è Stefania Sandrelli, che Gianni Di Gregorio aveva in mente mentre scriveva la sceneggiatura e che pensava non avrebbe mai accettato il ruolo. Del lavoro fatto insieme all'attrice, e anche di altro, ci ha raccontato lo stesso regista in un'intervista fatta nello Spazio Coming Soon della diciassettesima Festa del Cinema di Roma.