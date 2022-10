Astolfo: Gianni di Gregorio, l'amore, Stefania Sandrelli e quel bicchieretto in compagnia

Interviste Cinema

Alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato Astolfo, il nuovo film di e con Gianni De Gregorio, che in un paese in mezzo alla campagna s'innamora di Stefania Sandrelli. L'attore e regista ne ha parlato con i giornalisti, rivivendo, insieme ad Angelo Barbagallo, momenti di gioventù.

È sempre un piacere incontrare e sentire parlare Gianni Di Gregorio, che, a partire da Pranzo di Ferragosto, ha saputo raccontarci la romanità trasteverina, la vita dei pensionati, le amicizie, la solidarietà umana, l'amore per il buon vino e soprattutto l'inclusione, l'accoglienza. Dopo Lontano lontano, che ha segnato l'ultima apparizione cinematografica di Ennio Fantastichini, il nostro ha diretto e interpretato Astolfo, che arriverà in sala il 20 ottobre. Nel cast c'è anche Stefania Sandrelli, che Di Gregorio ha sempre considerato un mito vivente e che lo ha convinto a fare la sua prima incursione nel genere sentimentale, anzi nella commedia sentimentale. Durante la conferenza stampa del film alla Festa del Cinema di Roma, Gianni ha parlato proprio di questo e di cosa l'abbia spinto a fare ul grande passo

"Avevo una paura pazzesca" - ha detto - "a parlare dell'amore, a fare un film sull'amore, poi alla mia età... Mi sono detto: 'Sono impazzito', ma evidentemente il lungo periodo della pandemia e l'isolamento a cui questa ci aveva costretto hanno generato in me una reazione scomposta, esagerata, e quindi ho pensato: l'amore perché no? Non ero convinto, certo poi la presenza di Stefania Sandrelli, alla quale noi pensavamo già mentre scrivevamo, ci ha spinti ad andare avanti, e tutti ci siamo innamorati di Stefania, e dunque abbiamo avuto la prova provata che a qualunque età può succedere tutto".

Siccome Gianni Di Gregorio ha abituato il suo pubblico alle commedie garbate, un giornalista gli ha domandato se gli piacerebbe fare il serial killer in un film dell'orrore. Divertito, l'attore e regista ha risposto: "Sarei anche tentato di interpretare un serial killer in un horror, ma non lo so fare. Io ho una natura comica, per cui verrebbe un film drammatico esilarante. Io rido delle cose della vita, forse per paura. Mi andrebbe bene anche un personaggio maleducato, sarebbe già un piccolo passo avanti, ma non ci riesco".

In Astolfo Gianni di Gregorio si è allontanato per la prima volta da Trastevere, scegliendo di girare in un piccolo paese. Sicuramente desiderava evadere, ma in questa scelta c'era anche un dato autobiografico. Anche la proverbiale generosità del regista è finita nella commedia, in cui il protagonista ospita un uomo disoccupato e dopo accoglie un vecchietto e un ragazzo: "Siamo partiti da una cosa accaduta realmente, perché nella mia casa di famiglia che sta in un paesino ho trascorso una volta tre mesi da solo, e si era creato un Eden. Era pieno di vecchietti del paese. C'era chi cucinava, chi faceva la spesa e io contribuivo. Ogni tanto davo un po’ di soldi ai vecchietti, perché non ne avevo tanti ma loro ne avevano ancora meno. Eravamo una famiglia pazzesca, ma poi alla fine sono stato costretto a diradare, perché si mettevano a giocare a carte e facevamo notte. Era come in un'osteria. Poi, se ci sono cinque donne, una casa diventa un sogno, se ci sono invece cinque uomini ,diventa una cosa tremenda, però ricordo che fu un'esperienza bellissima".

E riguardo ai suoi compagni di set che hanno la sua stessa età, Gianni di Gregorio ha detto: "Ci siamo divertiti un sacco noi vecchietti in questo film, e io indugiavo, perché avevo paura di cominciare la parte sulla storia d'amore. I miei compagni di set sono dei grandissimi attori e sono così come li vedete, anche se hanno un lato intellettuale, ma la nostra natura ci porta tutti a stare insieme, a bere un bicchieretto di vino, a fare una chiacchieretta. Dopo 10 minuti che ci eravamo conosciuti, stavamo incastrati là come se ci conoscessimo da 30 anni".

Tutti conoscono il senso di ospitalità di Di Gregorio, a cominciare dal co-sceneggiatore del film Marco Pettenello, che ha raccontato: "Anche nella realtà la casa di Gianni è un posto in cui ti viene l’istinto di accamparti con bottiglie, sigarette e pizza rossa, e non te ne vorresti più andare. Infatti, quando scrivevamo forse il film precedente, c'era una ragazza che lavorava dal tabaccaio sotto casa, e lei abitava in periferia mentre Gianni sta a Trastevere, e quindi la ragazza chiudeva la tabaccheria dall'una alle tre e mezzo e, siccome non aveva tempo di tornare a casa a fare un pisolino, veniva a dormire da Gianni. Noi ci spostavamo in cucina e in salotto c'era questa ragazza, anche bella robusta, che dormiva sul divano. Parlavamo piano per non disturbarla. Poi lei si svegliava, ci salutava e tornava al lavoro. Quindi fa parte dell'istinto di Gianni accogliere i bisognosi".

A parlare del regista e protagonista di Astolfo è anche Angelo Barbagallo, che lo stima profondamente: "Di Gianni ce n'è uno solo. I grandi artisti, perché Gianni è un artista, hanno un'unicità e una specificità incredibili. Oltre a essere un grandissimo attore, Gianni ha una sua prospettiva. Se mille persone vedono una cosa insieme a Gianni, nel modo in cui la vede lui la vede solo lui, e nel suo sguardo c'è leggerezza, sensibilità, umanità, empatia. Gianni si appassiona alle persone che incontra, adora i personaggi che scrive, e questo si sente, ecco perché gli vogliono tutti bene in modo sincero, profondo e semplice".

Poi anche Barbagallo si lascia andare a due aneddoti. Di uno è stato testimone, l'altro gli è stato narrato dallo stesso Gianni Di Gregorio: "Conosco Gianni da 42 anni e, quando ci conoscevamo da poco, ha fatto una cosa molto curiosa. Rai 3 aveva prodotto una serie di documentari sui giovani talenti comici italiani, su Nanni Moretti, Roberto Benigni e Carlo Verdone, e la serie si chiamava Riso in bianco, e in quello che si girò su Nanni c'era Gianni travestito da cinese, e quindi con gli occhi tirati e con una macchina fotografica al collo. Si muoveva sui set in cui Nanni girava come se fosse un agente segreto, ma non metteva paura per niente, e invece doveva essere inquietante. In quegli anni lì, fra la fine degli anni '70 e l’inizio degli anni '80, insieme ad altri suoi amici Gianni era fra gli allievi di una scuola di teatro importantissima, che era la scuola di Fersen, a Roma. Si mettevano in scena testi drammatici, e Gianni era molto frustrato, tanto che a un certo punto smise di frequentare la scuola perché, in queste cose drammaticissime, quando lui entrava in scena tutti ridevano, anche se la situazione era tragica. Ti prego, Gianni, finisci di raccontare: cosa ti ha detto il maestro?

E Di Gregorio prosegue il racconto: "Stavamo facendo il Macbeth e io avevo la mani piene di sangue. Avevo studiato, come tutti gli altri, una settimana intera. Poi quando ho detto: 'Di chi sono queste mani?', tutti sono scoppiati a ridere come matti. Allora ho capito. Fersen spesso mi spegneva la luce per farmi andare a posto. Sono passati diversi mesi, finché un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: 'Guarda, io non ce l'ho con te, ma tu sei un comico, non puoi e non potrai mai fare Shakespeare. Puoi fare tante altre cose, però non ti preoccupare, sei bravo'. E da allora mi fece fare Molière, Goldoni e un sacco di altre cose bellissime".