Armageddon Time: la nostra intervista al regista James Gray sul suo amaro e bellissimo film autobiografico

In occasione dell'ultima Festa del cinema di Roma abbiamo incontrato il regista James Gray, autore di uno dei film più belli dell'anno, Armageddon Time, che arriva al cinema il 23 marzo.

Presentato alla Festa del cinema di Roma nell'ottobre 2022 dopo il concorso del festival di Cannes, arriva finalmente al cinema il 23 marzo Armageddon Time - Il tempo dell'Apocalisse, il nuovo film scritto, diretto e prodotto da James Gray, regista indipendente newyorkese che nella sua carriera, dl 2007, ha diretto alcune delle più grandi star del cinema mondiale, da James Caan a Ellen Burstyn, da Faye Dunaway a Joaquin Phoenix e Robert Duvall, in drammatici ensemble corali che mettevano in risalto le loro qualità attoriali.

Non fa eccezione questo suo ultimo, amaro ma bellissimo film, interpretato dal giovane e bravissimo Banks Repeta con Anne Hathaway, Mark Strong e Anthony Hopkins, che racconta una storia autobiografica diversa da quelle che abbiamo visto in questi ultimi due anni e lo fa con sincerità e senza filtri, ricostruendo un'epoca dell'America e della vita del protagonista adolescente che non è autocelebrativa e retorica, ma dura come lo è a volte la realtà che viviamo. In occasione della Festa del cinema di Roma abbiamo avuto il piacere di incontrare di nuovo, dopo molti anni, il regista James Gray, e di parlare con lui del lavoro con gli attori, delle sue doti da pittore e del perché abbia avvertito che era il momento giusto per raccontare questa storia del suo passato.

Di cosa parla Armageddon Time - Il tempo dell'Apocalisse

Anche se la trama non rende che in minima parte la ricchezza e la complessità di Armageddon Time - Il tempo dell'Apocalisse, il film racconta l'amicizia giovanile tra due ragazzi che negli anni Ottanta abitano nel Queens newyorkese. Paul (Banks Repeta) è bianco ed ebreo, ama disegnare e fare caricature e viene subito attratto dal ragazzo nero, Johnny (Jaylin Webb), problematico e spesso nei guai con i professori, nella scuola pubblica che frequentano. Più dei suoi genitori (Anne Hathaway e Jeremy Strong), che aspirano a un miglioramento del loro status sociale e per allontanarlo da questa amicizia "pericolosa" lo iscrivono a una scuola privata frequentata solo da bianchi, Paul viene spronato a far sentire la sua voce contro il razzismo dal nonno (Anthony Hopkins) che gli ricorda lo sterminio del popolo ebraico e le sue stesse sofferenze. Quando Johnny, che non ha più una casa in cui stare, viene a cercare il vecchio amico, che non lo ha difeso dalle offese dei suoi nuovi compagni, Paul per riscattarsi e fuggire da una famiglia da cui si sente incompreso, organizza un furto proprio nella scuola che frequenta. Ma quando i due amici vengono scoperti, la loro sorte - nell'America di Reagan, ancora profondamente divisa e piena di pregiudizi - sarà molto diversa.