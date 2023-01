Antonio Albanese e Riccardo Milani presentano Grazie Ragazzi, film sugli ultimi fra sete di giustizia e fame di cultura

Interviste Cinema

Esce il 12 gennaio Grazie Ragazzi, un film di Riccardo Milani che parla di detenuti, teatro, cultura, umanità. Il regista lo ha presentato alla stampa insieme agli attori: da Antonio Albanese a Fabrizio Bentivoglio, da Vinicio Marchioni a Giacomo Ferrara.

Antonio è un attore squattrinato che sbarca il lunario doppiando film pornografici, ma la fortuna gli sorride nel momento in cui l'amico Michele, anche lui attore, gli trova un impiego temporaneo in un carcere, dove cercano un insegnante di recitazione per un corso di breve durata. Antonio accetta e fa la conoscenza di un gruppo di detenuti, che, con la loro verità e le loro giornate tutte uguali fatte solo di attesa, gli suggeriscono di mettere in scena Aspettando Godot di Samuel Beckett, preparandosi a vivere un'avventura umana incredibile. Questa storia, che è vera ed è già stata raccontata dalla commedia francese Un anno con Godot, ha la sua libera reinterpretazione italiana in Grazie Ragazzi, che segna una nuova proficua collaborazione fra Riccardo Milani e Antonio Albanese. Rispetto a Come un gatto in tangenziale e Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, l'atmosfera è meno scanzonata, ma siamo comunque nel territorio della commedia, anche sele opere del regista di Corro da te non appartengono mai a un unico genere. È lui stesso a ribadirlo all’inizio della conferenza stampa che precede di pochi giorni l'arrivo in sala del film, previsto per il 12 gennaio.

"Non so mai definire con esattezza ciò che faccio" - dice Milani – "un po’ perché non ne sono capace e un po’ perché non capisco mai da che parte vadano i miei film se non da quella del pubblico, ed è per questo che cerco di parlare in maniera piuttosto semplice di temi o, come in questo caso, di luoghi complessi. In Grazie Ragazzi ho tentato di rivolgermi a un pubblico largo, e non so se questa sia una commedia oppure no. Sicuramente è un film incentrato sull'umanità dei suoi personaggi, che siano i detenuti, gli agenti di custodia o gli attori, e nella nostra storia è proprio un attore, Antonio, che riporta umanità in un luogo dove non esiste quasi più".

Grazie Ragazzi è un film che somiglia molto ad Antonio Albanese, uomo buono come il suo personaggio e soprattutto artista innamorato del teatro, luogo della parola che mai e poi mai avrebbe immaginato di trasformare nella sua casa: "L'incontro che il mio personaggio fa con la verità del teatro, che affronta insieme ai detenuti" - spiega -"io l'ho vissuto veramente nella vita. Ho dei trascorsi curiosi, perché fino ai 22, 23 anni vivevo lontanissimo dal teatro, dal cinema e dalla cultura in generale, e quindi sono arrivato al teatro per caso e ne ho subito il fascino. Mi sono avvicinato, sono entrato e sono salito sul palco, e ho capito che il teatro mi stava educando, facendomi scoprire cose meravigliose. Il personaggio di Antonio mi ha ricordato dunque i miei inizi, e poi mi appassionava la combinazione cinema/teatro e mi piaceva anche l'idea di poter di nuovo esplorare un testo meraviglioso come Aspettando Godot, che è veramente senza tempo, anzi, sembra sia stato scritto ieri mattina. Infine, grazie a Riccardo, ho avuto l'opportunità di trovare attori veramente superlativi. Era una gioia interagire quotidianamente con loro in uno spazio così diverso dagli altri".

Una delle cose più straordinarie di Grazie Ragazzi è il cast, a cominciare dagli attori che impersonano i detenuti. Fra questi si fa notare Giacomo Ferrara, alias Spadino di Suburra - La Serie. Insieme ai suoi colleghi, ha raccolto la sfida di interpretare un personaggio (Aziz) che fa il suo stesso mestiere, prima con esiti deludenti e poi magnificamente.

"Per me questo film ha significato chiudere un cerchio" - dice - "perché la mia famiglia ha un hotel in montagna, e i primi ricordi che ho di un set cinematografico sono legati a Riccardo Milani, che nel 1999 è venuto a girare una scena de La guerra degli Antò proprio sotto l'hotel. Dall'età di 8,9 anni, ho sempre voluto fare questo mestiere e quindi ho studiato tanto per arrivare qui, però la cosa davvero interessante del diventare attore e del fare teatro è il fallimento, che è presente anche nelle prove. L'attore continua a sbagliare, per poi riuscire ad andare in scena e avere successo, vivere un momento magico. Questo concetto si è rivelato molto importante per me nel momento in cui ho dovuto interpretare un attore".

Se l'Aziz di Giacomo Ferrara, in carcere per aver usato il coltello, non è uno studente di recitazione disobbediente, più irascibile e temuto è Diego, che si dimostra fin da subito un eccellente attore. Il personaggio ha il volto di Vinicio Marchioni, felicissimo di aver lavorato al fianco di Antonio Albanese e di aver in un certo senso perorato la causa del teatro: "Questo è il secondo film che Riccardo mi chiama a fare con lui e sono contento di aver accettato, perché Riccardo è una delle persone più di cuore che abbia mai conosciuto. E poi è stato un piacere ritrovare Aspettando Godot, che è il primo spettacolo che ho messo in scena. Ho adorato rimetterci le mani. O forse amo Grazie Ragazzi perché è un film sugli ultimi, che per giunta mette insieme il teatro e il cinema, che poi è quello che cerco di fare io da 25 anni, alternando le due attività. Parlare di teatro al cinema è sempre difficilissimo, e se in questo paese, in ogni paese, provincia o paesino, nelle piazze principali ci sono sempre il municipio, la chiesa e il teatro, un motivo ci sarà, giusto? Devo ammettere che mi sembra strano che ci si meravigli pensando: ah, ma allora il teatro ha davvero un potere salvifico. Sì, lo ha, da circa 2400 anni, ed è vergognoso che ci sia bisogno di un film per poterne parlare ancora. In Italia del teatro non frega niente a nessuno, quindi dovremmo cercare di equipararci ai modelli europei. Quando in Francia un attore viene dalla Comédie Française, lo trovi scritto nei titoli di coda. E che dire di quegli attori inglesi che fanno gli Avengers e poi tornano in teatro a recitare nell'Amleto? Sono cose all'ordine del giorno, ma non da noi".

Interpreta invece l'egocentrico Michele un attore che ha già fatto coppia con Albanese: Fabrizio Bentivoglio, che attraverso il comportamento del suo personaggio ci ha insegnato che gli attori non sono tutti uguali e che finalmente esiste uno spirito di squadra: "Il mio personaggio va contro certa retorica del nostro mestiere che vuole che l'attore di teatro sia uno che invidia i colleghi, che non gode del successo altrui. Michele è diverso, è pieno di sé, però ha un amico che non ha avuto la sua stessa fortuna, e a cui vuole bene. Prova ad aiutarlo e, quando ci riesce, è felice per lui. Non tutti gli attori si fanno gli sgambetti. In questo senso non è casuale il fatto che, in questi ultimi due anni che ci hanno visto tribolare, sia nata un'associazione di attori che si chiama Unita, che in fondo è lo specchio di quello che vi sto dicendo. Gli attori non sono stati una categoria per molti anni. Adesso lo sono diventati".

Nemmeno per una frazione di secondo Riccardo Milani ha pensato di non girare in un vero carcere. Per lui era fondamentale restituire un'idea di verità ad ogni livello, e anche spezzare una lancia in favore delle attività inclusive che si svolgono in alcuni carceri italiani: "Mi era già capitato di girare in un carcere e sono stato più volte in un penitenziario a presentare i miei film, e ciò significa che c'è la volontà degli istituti di aprirsi al mondo esterno. Abbiamo girato nel carcere di Velletri, a Rebibbia, e lo stesso Rebibbia fa da anni attività importanti. Ho visto persone impegnarsi a fondo in questo. Poi credo ci siano differenze fra i vari penitenziari, però si tratta di un lavoro enorme che va riconosciuto e messo in evidenza".

Da uomo profondo e regista attento al sociale, Milani ci ha tenuto a mostrare anche le difficoltà che incontrano i detenuti in un paese dove la giustizia lascia a desiderare. Lo ha fatto senza salire in cattedra e sottolineando la fondamentale importanza della cultura: "Io ho sete di giustizia e, da cittadino di un paese dove non c'è la certezza della pena, soffro a vedere l'impunità. Da noi la giustizia è stata quasi delegittimata, e credo che la mancanza di regole sia un tema su cui è importante riflettere. Penso sia necessario prima di tutto intervenire su quello che c'è a monte, in altre parole sui disagi sociali. Ho girato film in quartieri molto impegnativi, poi ci sono tornato e non ho trovato più le stesse persone, perché nel frattempo la maggior parte era andata a finire in carcere. Bisogna intervenire su questa realtà. Per questo penso non sia sbagliato raccontare la storia di cinque detenuti che tentano di trovare una strada alternativa, che si impegnano, che si riscattano, che danno un senso alla propria vita. Io cerco sempre di fare film che raccontino cose che conosco, e penso di conoscere l’umanità che descrivo in Grazie Ragazzi. Questo è un film che mette al centro la cultura, in altre parole le opportunità che il teatro, la pittura, il cinema e la televisione offrono a tutti noi. Lo sforzo, ma anche il mio obiettivo, è stato parlare di un luogo dove la cultura solitamente non entra. E’ proprio la cultura il tema più importante del film, oltre che la grande emergenza del paese".

Antonio Albanese è d'accordo con il suo regista, anche se all'orizzonte, almeno per il momento, vede soprattutto nuvole nere: "Noi abbiamo trovato a Rebibbia ragazzi capaci di fare il pane, di macinare il caffè, di fare il formaggio. E’ un bel messaggio di speranza, se non fosse che, anche al di fuori del carcere, ci si avvicina sempre meno alla lettura, alla pittura, alla musica. Ricordo che tanti anni fa c'erano molti luoghi per i giovani, a Milano il comune aveva addirittura offerto la possibilità di creare spazi per registrare le musiche, per dipingere, oltre a permettere l'apertura di piccoli locali di cabaret, di parecchi teatri, e questo non solo per la gioia degli artisti, perché se tu fai una buona musica, se metti in scena uno spettacolo di valore, rallegri l'animo anche degli altri, e quindi si crea un vortice positivo. Grazie Ragazzi è il racconto anche di questo, e mi fa rabbia che il nuovo governo non abbia mai utilizzato, nemmeno per una volta, la parola "cultura".

Prodotto da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa, Grazie Ragazzi è interpretato anche da Sonia Bergamasco, Nicola Rignanese, Andrea Lattanzi e Giorgio Montanini. La sceneggiatura è di Riccardo Milani e Michele Astori. Il film è distribuito da Vision Distribution.