Anni di piombo e anni di depressione: intervista a Montanari e Resinaro su Ero in guerra ma non lo sapevo

Esce oggi nelle nostre sale e resterà in cartellone anche domani e dopodomani Ero in guerra ma non lo sapevo, che parla dell'assassinio del gioielliere Pierluigi Torregiani nel 1979. Ne abbiamo parlato con Francesco Mantanari, che lo interpreta, e con il regista del film Fabio Resinaro.

Mai decennio della storia italiana è stato indagato come gli anni '70, che sicuramente sono stati molto ricchi dal punto di vista culturale e di storia del costume, ma che a tutt'oggi restano una delle epoche più caratterizzate da violenze, stragi, attentati. Un episodio tragico, che coinvolse un uomo innocente, lo ritroviamo nel film diretto da Fabio Resinaro Ero in guerra ma non lo sapevo.

Prodotto da Luca Barbareschi e distribuito da 01 Distribution, Ero in guerra ma non lo sapevo arriva oggi, 24 gennaio 2022, nelle sale, dove resterà anche il 25 e il 26. Il film racconta l’omicidio, ad opera dei Proletari Armati per il Comunismo, del gioielliere milanese Pierluigi Torregiani, diventato un bersaglio solo per aver impugnato una pistola, senza però sparare, durante una rapina in un ristorante. Correva l'anno 1979. A interpretare il personaggio è Francesco Montanari, mentre sua moglie Elena ha il volto di Laura Chiatti. Abbiamo incontrato il primo insieme a Fabio Resinaro e questa è la nostra intervista video: