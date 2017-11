Amori che non sanno stare al mondo: la nostra video intervista alla regista e al cast

Non è mai facile accettare la fine di un amore in cui si è tanto creduto. Partendo da qualche riferimento personale, Francesca Comencini ha cominciato a scrivere degli appunti sull'amore che finisce a 50 anni, poi diventato un libro e ora un film, Amori che non sanno stare al mondo, con Lucia Mascino protagonista assoluta, con al suo fianco Thomas Trabacchi.



Abbiamo incontrato regista e protagonisti, in vetrina in queste ore al Torino Film Festival.





La trama ufficiale di Amori che non sanno stare al mondo:

Claudia (Lucia Mascino) e Flavio (Thomas Trabacchi) si sono amati, a lungo e con grande passione. Poi tutto è finito e per lei non è stato facile. Dopo tanti anni il loro è un mondo alla deriva, come un'isola. Lui ha dentro la furia di andare avanti, tornare a terra; lei non vorrebbe dimenticare mai.

Una commedia sentimentale che racconta con ironia e grande lucidità una storia d'amore che non sa stare al mondo, il modo in cui le donne ne affrontano la fine e un nuovo inizio.