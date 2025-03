Amichemai: la nostra intervista ad Angela Finocchiaro, protagonista del film che segna il grande ritorno di Maurizio Nichetti

Interviste Cinema

Insieme a Serra Yilmaz Angela Finocchiaro è l’interprete principale del road movie Amichemai, che riporta Maurizio Nichetti a lavorare di nuovo per il cinema a 23 anni di distanza dal suo ultimo film. Abbiamo intervistato l'attrice.

È stata Angela Finocchiaro a proporre a Maurizio Nichetti di lavorare di nuovo per il cinema in un progetto comune che partisse dall'osservazione della realtà ma che avesse quella componente anarchica, fantasiosa, surreale o un po’ straniante o cartoonesca che ha sempre e felicemente caratterizzato l'opera del regista. Nichetti ha detto sì ed è tornato sul set a 23 anni dal suo ultimo lungometraggio, intitolato Honolulu Baby. Regista e attrice hanno pensato ai badanti e alle badanti che si prendono cura delle persone anziane e hanno inventato la storia di una donna che deve riportare a casa, in Turchia, la badante di suo padre all'indomani della morte dell'uomo. Amichemai è diventato quindi un road movie a bordo di un pickup che trasporta un vecchio letto lasciato in eredità. Il road movie ha poi assunto i connotati di un buddy movie, che a sua volta si è arricchito di un mistero e diversi imprevisti. Il film ora è arrivato nelle nostre sale pronto a ricordarci anche la bravura di Serra Yilmaz, che interpreta appunto l’ex badante del papà della Finocchiaro. Poi c'è il cinema nel cinema, con una riflessione su quanto sia difficile, al giorno d'oggi, realizzare un film quando si ha a disposizione un budget piuttosto ridotto.

Maurizio Nichetti e Angela Finocchiaro si conoscono da tempo immemore e per l'attrice lavorare di nuovo con il regista è stata una grandissima gioia, come lei stessa ci ha raccontato quando l'abbiamo incontrata in occasione della presentazione alla stampa di Amichemai. Ecco la nostra intervista: