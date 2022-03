… Altrimenti ci arrabbiamo!: intervista a Pesce, De Sica e Roia, tre adorabili gentlemen

Interviste Cinema

In occasione dell'uscita in sala di …Altrimenti ci arrabbiamo!, omaggio all'omonimo cult del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill, abbiamo incontrato Edoardo Pesce e Alessandro Roia, i due protagonisti del film. Insieme a loro c'era Christian De Sica, che fa la parte del cattivo.

C'era una volta un'epoca in cui in Italia si faceva tanto cinema di genere e l'intrattenimento era puro, scanzonato. In quel tempo andavano per la maggiore i film con Bud Spencer e Terence Hill. Il più redditizio buddy movie della coppia fu …Altrimenti ci arrabbiamo!, a cui è ispirato l'omonimo film degli YouNuts, giovani videomaker a cui dobbiamo anche il lungometraggio Sotto il sole di Riccione.

Anche se al centro del nuovo ...Altrimenti ci arrabbiamo! C'è sempre una Dune buggy rossa dalla cappottina gialla e i protagonisti Edoardo Pesce e Alessandro Roja ammiccano a Spencer e Hill, ci troviamo di fronte a un film con una sua autonomia e che oscilla fra la commedia d'azione, il fumetto e il cartone animato. Di questo e di altro abbiamo parlato con Pesce e Roja e con Christian De Sica, a cui è stato offerto il ruolo del cattivo di turno.

...Altrimenti ci arrabbiamo!, che vede protagonisti i fratelli Carezza e Sorriso e una fascinosa e grintosa zingara con il volto di Alessandra Mastronardi, arriva in sala il 23 marzo distribuito da Lucky Red.