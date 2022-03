Altrimenti ci arrabbiamo: Edoardo Pesce e Alessandro Roja come Bud Spencer e Terence Hill? Loro dicono di no

Interviste Cinema

Alessandro Roja, Christian De Sica ed Edoardo Pesce ci tengono a precisare che Altrimenti ci arrabbiamo non è una fotocopia dell'omonimo film di culto con Bud Spencer e Terence Hill ma un tributo. La commedia, diretta dagli YouNuts, è stata presentata oggi alla stampa e arriva al cinema il 23 marzo.

Nel 1974, Bud Spencer, Terence Hill e una Dune Buggy rossa con la cappottina gialla hanno capitanato il cast del buddy movie ...Altrimenti ci arrabbiamo!. Diretto da Marcello Fondato, il film conteneva le proverbiali scazzottate tipiche delle action comedy del duo e si è guadagnato il titolo di campione di incassi della stagione 1973-1974. Grazie ai numerosi passaggi televisivi, specialmente negli anni '80 ma anche '90, è diventato con il tempo un vero e proprio fenomeno di culto, un glorioso esempio di quel cinema popolare e di genere che è sempre stato la nostra forza. Fra i suoi estimatori c'erano Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, meglio conosciuti, oggi, come gli YouNuts. A partire da una sceneggiatura di Vincenzo Alfieri, Giancarlo Fontana, Tommaso Renzoni e Giuseppe G. Stasi, questi due ragazzi cinefili e forse un po' timidi hanno volentieri reso omaggio a quel piccolo capolavoro. L'hanno fatto girando una favola indiavolata e colorata, ambientata fra un'officina, un circo e la villa di un cattivo, e che dell'originale conserva il titolo e forse le atmosfere. Al posto di Bud Spencer, tuttavia, c’è Edoardo Pesce, nel ruolo di Carezza, mentre ad ammiccare a Terence Hill, nella parte di Sorriso, troviamo Alessandro Roja. Li abbiamo incontrati insieme agli YouNuts e a Christian De Sica in un cinema di Roma, e ci siamo lasciati raccontare dai registi l’inizio dell'avventura Altrimenti ci arrabbiamo 2.0.

"Non ci abbiamo pensato più di tanto" - hanno detto. "Siamo stati subito attratti dalla possibilità di fare cinema di genere. Siamo sempre stati dei super fan dei film di Rete 4 e Canale 5 e quindi conoscevamo le commedie con Bud Spencer e Terence Hill, e allora ci siamo lanciati in questa impresa. E poi che bello girare sequenze di azione".

In realtà sarebbe fuorviante etichettare Altrimenti ci arrabbiamo unicamente come commedia d'azione. Le suggestioni, infatti, sono molteplici, e spesso, almeno nelle scene più epiche, fa capolino il western, magari non proprio quello hollywoodiano, essendo i personaggi più sgangherati dei vari cowboy di John Wayne o Gary Cooper: "Fa parte del nostro approccio al cinema citare ciò che abbiamo visto, amato e vissuto, ma si tratta di un processo inconscio. Istintivamente, quando dobbiamo fare un campo largo o immortalare un paesaggio, ci ritroviamo a ispirarci a un western, oppure ad alcune commedie italiane o americane. Questa volta, ovviamente, ci siamo rifatti ai buddy movie, ma siccome nel film c'è qualcosa di fiabesco e la vicenda è ambientata in un luogo mitico, surreale, abbiamo pensato a Steven Spielberg. Nessuno meglio di lui riesce a parlare di mondi fantastici facendoli sembrare reali".

Anche Edoardo Pesce e Alessandro Roja sono cresciuti a pane e Bud Spencer e Terence Hill, ma nessuno dei due ha cercato di imitarne la recitazione, anche se il primo ha studiato il suo modello: "Ho visto tutti i loro film, li passavano sempre la sera in tv nel fine settimana. Con Alessandro non abbiamo fatto un confronto fra il loro gioco attoriale e il nostro. Devo dire, però, che ho cercato di mantenere l'attitudine che Bud Spencer aveva nei suoi film, un po’ da orso, da Balù per l'esattezza. Più che copiarla, ho tentato di citarla".

"Nel costruire i nostri personaggi” - ha continuato Roja - "ci siamo basati sulla sceneggiatura. Il film che vedete lo abbiamo fatto tutti insieme e trasformato tutti insieme. La nostra intenzione era creare un ponte fra il presente e un mondo fantastico di puro intrattenimento".

Poi l’attore ha voluto spiegare che il nuovo Altrimenti ci arrabbiamo non è assolutamente una copia carbone del vecchio: "Nel nostro caso, siamo partiti dall'amore per un film del passato per arrivare a qualcosa di completamente diverso. Carezza e Sorriso non possono essere sovrapposti a Bud e Kid: hanno dinamiche diverse e ispirazioni diverse. I vecchi film con Spencer e Hill fanno parte di un universo fantastico di ricordi molto nitidi e a me tanto cari, di un mondo che rammento con nostalgia ma che non ho mai mitizzato".

Alessandro Roja ed Edoardo Pesce si erano incrociati in Romanzo Criminale: La Serie. Ad aiutarli a creare una coppia perfetta, oltre che buffa, è stata la loro forte amicizia. Christian De Sica non aveva familiarità con nessuno dei due, ma è stato stregato dal loro talento: "Pesce e Roja sono attori veri, mentre Bud Spencer e Terence Hill erano doppiati. E la regia del nostro film è più complicata, curata. Sono in gamba i giovani registi di oggi. Mio figlio è bravo e questi due sono bravi, hanno una cultura e una preparazione encomiabili. Quando ho visto il nostro Altrimenti ci arrabbiamo, ho pensato: ma questo è un film americano. Il cinema è un grosso equivoco. Me li ricordo Bud Spencer e Terence Hill. Sono un cult, come lo siamo io e Massimo Boldi. Il loro segreto? Non lo so, probabilmente una grande alchimia".

Contento di interpretare finalmente un cattivo, "perché di solito mi fanno fare il puttaniere”, De Sica ha parlato dell'ottimismo che caratterizza il film e che era proprio anche dell'originale: "Come nel primo film, anche nel nostro c'è una grande leggerezza, e in un momento così brutto fa piacere. Nei tempi difficili si fa la commedia. Poi le crisi passano, si fanno i soldi, e allora nascono i Michelangelo Antonioni. 'Mi fanno male i capelli'. Dopo la guerra, se ricordate bene, c'era Macario".

Nel film il personaggio di De Sica si chiama Torsillo ed è uno speculatore edilizio senza scrupoli. Il suo grande problema è il figlio, che è un imbranato e non ha nemmeno una punta di cattiveria. Si chiama Raniero e non può fare scelte diverse da quelle paterne. Anche per Christian è stato un po' così, come lui stesso ha raccontato, facendoci ridere non poco: "Sono stato obbligato a fare questo mestiere. Mio padre costringeva me e mio fratello a stare a casa, ci faceva recitare degli sketch, roba noiosa e tristissima tipo I suicidi, Cittadini che protestano. 'Dovete imparare a memoria la parte come l’Ave Maria!' - tuonava. Io in realtà volevo diventare architetto. Ho fatto l'attore per gioco-forza".

Altrimenti ci arrabbiamo arriva in un periodo in cui le sale sono semivuote e gli incassi piuttosto scarsi. Sempre De Sica ha commentato la situazione, convinto che sia giusto far uscire ugualmente i film: "Bisogna insistere come quando non si vedevano più le riviste. A un certo punto sono tornate di moda. Bisogna stanare la volpe e riportare pubblico al cinema. Ci sono film pronti da un sacco di tempo. E’ necessario andare avanti. Il nostro, poi, è un family-movie, potrebbe davvero avere un buon riscontro".

Altrimenti ci arrabbiamo debutta nei cinema il 23 marzo distribuito da Lucky Red.