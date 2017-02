Alla ricerca di un senso: Marc de la Ménardière e Nathanael Coste presentano il documentario

È stato presentato stamani alla stampa Alla ricerca di un senso, un documentario autoprodotto ("senza coloranti e conservanti", come recitano i titoli, e oggi si direbbe anche "senza olio di palma"), con l'aiuto del web, di due giovani autori francesi, Marc de la Ménardière e Nathanael Coste, amici d'infanzia, che un giorno sono partiti insieme per cercare, se non delle risposte, delle alternative all'insostenibile sviluppo sul nostro pianeta e modelli di vita che riuniscano gli uomini e la natura, contro lo sfruttamento selvaggio e alla fine suicida delle multinazionali. Per farlo, Marc ha lasciato un lavoro prestigioso a New York e insieme a Nathanael ha viaggiato dall'India all'America Latina per incontrare vari testimoni del nostro tempo, alfieri di alternative percorribili se vogliamo salvare il nostro habitat e trovare un po' di serenità. Il film, distribuito da Cineama, fedele alla sua natura uscirà in una serie di eventi in tutta Italia, col sostegno di numerosi associazioni ecologiste e non solo come WWF, Legambiente, Slowfood, e, soprattutto, sarà disponibile per chiunque, associazioni e scuole, ne faccia richiesta, non necessariamente soltanto nei cinema.

Quanto tempo ci è voluto nella realtà a Marc per lasciare il lavoro e partire con Nathanael per questo lungo viaggio? Nel film questa parte è un minuto ma nella realtà ci sono voluti 5 mesi tra il momento in cui ho deciso che avevo voglia di partire e la partenza. Mi sono dovuto confrontare con la mia famiglia, gli amici, le persone che vedevo e che sono quelle che frenano un po' in questi casi. Ma dopo aver deciso, 7 giorni dopo aver dato le dimissioni eravamo in India. Non sapevamo cosa fare, nemmeno se ne sarebbe uscito un film. Ci piace presentarlo come un film delle vacanze girato in modo diverso, non siamo partiti con l’idea di fare un film, un documentario, avevamo solo voglia di scoprire.

Si vede nel film, verso la fine, l'evento Terra Madre del 2010, come mai non c'è un'intervista a Carlo Petrini? In realtà avremmo dovuto incontrarlo ma era molto occupato e noi eravamo solo due due ragazzi con una videocamera, in genere abbiamo rinunciato ad avere delle interviste quando non erano subito semplici da ottenere, e visto che eravamo al primo film e nessuno ci conosceva non lo era affatto. Ma con Carlo ci siamo visti e magari se continueremo sarà nel nostro prossimo film.

La cosa più bella di questo film è la mancanza di arroganza, e l'innocenza con cui vi ponete queste domande. Pensate che sarete in grado di mantenerla anche al vostro secondo film? Risponde Marc: Credo che non potremo avere la stessa innocenza, abbiamo fatto delle esperienze che ormai sono parte di noi, del nostro DNA. Di certo conserveremo il lato non dogmatico e di ricerca, continuando a porre domande. Se faremo un altro film sarà per cercare di capire come tradurre concretamente queste parole illuminanti nella vita di tutti i giorni, nel quotidiano.

Avete pensato di affrontare il problema del cambiamento all'interno del mondo del lavoro? È importante, ma sette anni fa quando siamo partiti non c’era spazio in quel momento per questi temi nel mondo del lavoro. Non c’era una coscienza ecologica abbastanza forte perché questa tematica assumesse un posto rilevante nel mondo dell’impresa, ma da tre o 4 anni questa coscienza è diventata più forte e presente. In Francia ci sono molte persone al limite dell'esaurimento e le imprese fanno i conti con questa situazione. Ci sono sempre più persone che fanno questa rivoluzione interiore e speriamo che anche dentro le imprese ci si apra a un’evoluzione personale. Abbiamo presentato il film a tre diverse aziende di cui una che è la seconda in importanza per il bricolage: l’amministratore delegato ha fatto una specie di viaggio iniziatico nel deserto e alcuni lavoratori gli hanno mostrato il film, così lui ha deciso di farlo vedere agli altri. Quello che è successo è che adesso lavorano su un altro piano e speriamo che tra una decina d'anni lo sviluppo dell’impresa rispecchi i valori espressi dal film.

Il film è del 2015, come mai non si sono le parole di Papa Francesco sull'argomento? Nathanael: In realtà il film è finito nel 2014 e quando è uscita l’Enciclica di Papa Francesco è stata una belle sorpresa per noi il fatto che esprimesse l’idea di una visione più globale senza la separazione tra uomo e natura, ma è arrivata dopo il film. Marc aggiunge scherzando: Mio padre mi ha detto “mi sa che il Papa ha visto il tuo film”. Ci piace molto la frase di Victor Hugo che abbiamo messo a un certo punto, sul fatto che niente può fermare un'idea una volta che i tempi sono maturi. Perché le idee non appartengono agli uomini, a volte le prendiamo e le trasformiamo, ma non appartengono a nessuno, sono i cicli storici che permettono alle idee di concretizzarsi. Il Papa è molto attento al silenzio interiore per cui capta più facilmente quello che c’è nell’universo.

E infine, Marc ribadisce l'attenzione, almeno in Francia, che il mondo del lavoro ha per le esigenze interiori e il benessere dei lavoratori: Ho ricevuto una mail di Danone, che era l'azienda per cui lavoravo, dove mi dicono di non sapere come fare coi giovani che sono alla ricerca di un senso e di non riuscire a gestirli. Alcune imprese, come la Orange, si sono messe insieme per capire come lavorare su questa problematica. Quello che gli dirò è che devono pensare non ad aggiustare il sistema che c’è oggi, ma a crearne uno nuovo dove la natura e gli esseri umani siano la componente fondamentale.