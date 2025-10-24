Alla Festa della Rivoluzione, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Riccardo Scamarcio sul film che narra l'impresa di Fiume

Interviste Cinema

È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma il film Alla Festa della Rivoluzione, ambientato durante l'impresa di Fiume di Gabriele D'Annunzio. Ecco le nostre interviste video con gli interpreti Nicolas Maupas, Valentina Romani, Riccardo Scamarcio, Maurizio Lombardi e col regista Arnaldo Catinari.

Alla Festa della Rivoluzione è un dramma romantico che si svolge durante l'impresa di Fiume (1919-1920) di Gabriele D'Annunzio, liberamente ispirato al saggio omonimo di Claudia Salaris. Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, così abbiamo avuto occasione di parlarne con gli interpreti e col regista Arnaldo Catinari. Qui in basso la prima delle interviste video, con Valentina Romani e Nicolas Maupas: nella storia sono rispettivamente Beatrice, emissaria dell'Unione Sovietica, e Giulio, medico disertore molto vicino a D'Annunzio, un giovane con un passato traumatico alle spalle. Come hanno vissuto Romani e Maupas questa grande produzione dalla tematica così particolare?



Alla Festa della Rivoluzione, Arnaldo Catinari racconta una storia che nessuno aveva mai pensato di raccontare