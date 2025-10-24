TGCom24
Interviste Cinema

Alla Festa della Rivoluzione, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Riccardo Scamarcio sul film che narra l'impresa di Fiume

Domenico Misciagna

È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma il film Alla Festa della Rivoluzione, ambientato durante l'impresa di Fiume di Gabriele D'Annunzio. Ecco le nostre interviste video con gli interpreti Nicolas Maupas, Valentina Romani, Riccardo Scamarcio, Maurizio Lombardi e col regista Arnaldo Catinari.

Alla Festa della Rivoluzione, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Riccardo Scamarcio sul film che narra l'impresa di Fiume

Alla Festa della Rivoluzione è un dramma romantico che si svolge durante l'impresa di Fiume (1919-1920) di Gabriele D'Annunzio, liberamente ispirato al saggio omonimo di Claudia Salaris. Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, così abbiamo avuto occasione di parlarne con gli interpreti e col regista Arnaldo Catinari. Qui in basso la prima delle interviste video, con Valentina Romani e Nicolas Maupas: nella storia sono rispettivamente Beatrice, emissaria dell'Unione Sovietica, e Giulio, medico disertore molto vicino a D'Annunzio, un giovane con un passato traumatico alle spalle. Come hanno vissuto Romani e Maupas questa grande produzione dalla tematica così particolare?

Alla Festa della Rivoluzione, Arnaldo Catinari racconta una storia che nessuno aveva mai pensato di raccontare

Regista di Alla Festa della Rivoluzione è Arnaldo Catinari, più noto come direttore della fotografia dalla militanza pluridecennale nel nostro cinema, ma ultimamente anche apertosi alla regia, con serie come Suburra e Citadel: Diana. Lui e Silvio Muccino hanno lavorato sulla sceneggiatura, che innesta sulla ricerca storica una vicenda di amore e intrighi politici. A lui abbiamo domandato perché abbia sentito l'urgenza di raccontare proprio questo segmento della nostra storia. A Riccardo Scamarcio abbiamo chiesto se il suo personaggio, il capo dei servizi segreti Pietro, non sia un po' l'incarnazione di quell'ambiguità con cui si guardò alla figura di D'Annunzio. Maurizio Lombardi invece ci ha spiegato quale sia il Vate che vediamo sullo schermo, in quale momento della sua vita venga rappresentato nel film.

Schede di riferimento
Alla Festa della Rivoluzione
Anno: 2025
Alla Festa della Rivoluzione
Nicolas Maupas
Nicolas Maupas
Valentina Romani
Valentina Romani
Maurizio Lombardi
Maurizio Lombardi
Riccardo Scamarcio
Riccardo Scamarcio
Arnaldo Catinari
Arnaldo Catinari
Domenico Misciagna
