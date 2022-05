Alessandro Gassmann al Riviera International Film Festival sull'impegno verde, il figlio Leo, i giovani e la regia

Interviste Cinema

È un piacere sentire parlare Alessandro Gassmann, non solo un artista ma anche uomo sensibile e impegnato per l'ambiente, fiero del figlio Leo a cui ha trasmesso i suoi valori. Ce ne parla in questa intervista dal RIFF dove ha presentato il libro "Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde".

Tutti conoscono e amano Alessandro Gassmann come attore e regista, altrettanti ne conoscono ed apprezzano l'impegno ecologista. Di sicuro sentirlo parlare conferma l'impressione di avere a che fare con una persona sensibile, intelligente ed ironica, con una profonda conoscenza del mondo giovanile. Tutto questo ne fa uno degli ospiti ideali del Riviera International Film Festival di Sestri Levante, dove Gassmann è stato ospite per presentare un libro autobiografico che racconta il suo impegno per la salvaguardia del pianeta e le storie di imprenditori e imprenditrici che hanno fatto dell'ecosostenibilità il loro punto di forza. Si intitola "Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde".



Abbiamo chiesto ad Alessandro Gassmann di parlarci di questo libro, oltre che del RIFF, un festival riservato ad opere di registi under 35, e di altre cose, a cui ha risposto con sincerità ed entrando nel merito delle questioni. Ci ha parlato della sua esperienza, del contatto col mondo dei giovani, del figlio Leo che di recente ha soccorso una ragazza vittima di un tentato stupro, dei ragazzi che oggi ignorano i grandi attori, registi, scrittori e sceneggiatori che hanno fatto di questo paese quello che è, tra cui il padre Vittorio Gassman a cui ha dedicato una splendida mostra per il centenario della nascita, in corso all'Auditorium Parco della Musica di Roma fino al 29 giugno. Per finire, abbiamo parlato della sua regia teatrale e cinematografica de Il silenzio grande, che ha avuto un grande successo di critica, e di un suo nuovo interessante impegno come attore, in un film diretto dalla giovanissima figlia dello scomparso Carlo Mazzacurati, Emilia Mazzacurati, che ha solo 26 anni.





Ringraziamo ancora una volta il Riviera International Film Festival per la collaborazione e Alessandro Gassmann per la sua disponibilità.