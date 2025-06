Albatross, Giulio Base e Francesco Centorame: "Abbiamo fatto di necessità virtù per raccontare una storia di grande coraggio"

Interviste Cinema

Esce al cinema il 3 luglio il film che ricorda Alberigo Grilz, videoreporter italiano che negli anni 80 ha documentato le zone di guerra viaggiando in tutto il mondo. Abbiamo parlato di Albatross in una video-intervista con Giulio Base e Francesco Centorame.

Dopo gli anni giovanili di militanza politica, Almerigo Grilz decide di fondare l’agenzia stampa Albatross insieme ai suoi amici Gian Micalessin e Fausto Biloslavo. Siamo nei primi anni 80, il videogiornalismo sta cambiando adeguandosi alla velocità con cui nascono nuovi canali televisivi. Le agenzie di stampa internazionali sono sempre alla ricerca di videoreporter e in Almerigo Grilz trovano qualcuno che ha il coraggio di andare da solo a filmare le atrocità delle zone di guerra in ogni parte del mondo. L'unica arma di questo ragazzo è la passione per il giornalismo, il desiderio di conoscere le altre culture, i popoli delle nazioni in guerra di cui sente la necessità di documentarne i conflitti ignorati.

Albatross è un film scritto e diretto da Giulio Base. Nel ruolo di Almerigo Grilz troviamo Francesco Centorame. Li abbiamo incontrati entrambi per parlare di quanto un film possa essere un insegnamento e aprire la mente del pubblico di fronte a vicende sconosciute, ma realmente accadute. Si è discusso anche di come si possa fare di necessità virtù, essendo Albatross un piccolo film italiano, con un piccolo budget, che ha dovuto gestire con creatività una storia di ampio respiro ambientata principalmente a Trieste, ma con parentesi in Afghanistan, Mozambico, Tailandia, Cambogia e Libano. Qui sotto la video intervista con Giulio Base e Francesco Centorame.



Albatross: La nostra video intervista al regista del Film Giulio Base e al protagonista Francesco Centorame - HD

Del cast di Abatross fanno parte anche Michele Favaro, Linda Pani, Tommaso Santini, Luca Predonzani, Paolo Massaria, Giovanni Vit, Gianna Paola Scaffiddi e Giancarlo Giannini. Il film è una produzione One More Pictures con Rai Cinema, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, con il contributo di Apulia Film Commission e il contributo di Friuli Venezia Giulia Film Commission. Il film esce al cinema il 3 luglio distribuito da Eagle Pictures.

Albatross: chi è Almerigo Grilz