Ai confini del male: Vincenzo Alfieri e Edoardo Pesce ci parlano del thriller da oggi su SKY e in streaming su NOW

In occasione della prima visione su Sky e in streaming su NOW il primo novembre del thriller Ai confini del male, abbiamo incontrato il regista Vincenzo Alfieri e il protagonista Edoardo Pesce e vi presentiamo una clip esclusiva del film.

Arriva su Sky il primo novembre e in contemporanea in streaming su NOW Ai confini del male, un bel thriller italiano molto cinematografico, opera terza da regista di Vincenzo Alfieri, interpretata nei ruoli principali da Massimo Popolizio ed Edoardo Pesce, nel ruolo di due carabinieri che non potrebbero essere più diversi e che si trovano a indagare sulla scomparsa del figlio del primo e della sua ragazza, avvenuta durante un rave, in una storia densa di colpi di scena, liberamente tratta dal romanzo di Giorgio Glaviano "Il confine".

Guarda Ai confini del male su NOW

È sempre un piacere incontrare Alfieri, che seguiamo fin dal suo esordio con I peggiori e che ha dimostrato una bella capacità di giocare coi generi, con sguardo e ottica contemporanei, ed Edoardo Pesce, un attore che stimiamo moltissimo e che è anche un uomo molto simpatico. Entrambi ci hanno parlato del film, senza spoiler, in occasione della presentazione alla stampa.



Ai confini del male: La nostra Intervista a Vincenzo Alfieri e Edoardo Pesce - HD

Per introdurvi alle atmosfere di Ai confini del male, vi proponiamo inoltre una clip in anteprima esclusiva, dove vediamo Edoardo Pesce con un altro attore del film, bravissimo Nicola Rignanese, che interpreta un cronista che ha indagato a lungo sui delitti del mostro dieci anni prima, e che forse sa più di quel che dice, come tutti i protagonisti. E avete anche un assaggio dell'appropriato commento musicale scelto da Vincenzo Alfieri, che spazia dal rap alla techno e al rock.

Ai confini del male: Clip Ufficiale in Esclusiva - HD

