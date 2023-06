After Work: la nostra intervista a Erik Gandini, regista del documentario su un domani senza lavoro

Interviste Cinema

In uscita il 15 giugno, After Work è un tuffo nel mondo del lavoro, che spesso impone dei ritmi di vita disumani, nonché in un tempo futuro nel quale avere un impiego non sarà più un obbligo. Ne abbiamo parlato con il regista Erik Gandini.

Il sottotitolo di After Work è una domanda a cui il nuovo documentario di Erik Gandini non dà necessariamente una risposta univoca, anche perché al momento è impossibile sapere cosa realmente ci troveremo a fare quando non avremo più bisogno di lavorare. Certo è, al di là dell’idea che il lavoro nobilita l'uomo e del fatto che il primo articolo della nostra Costituzione recita "L'Italia è una repubblica democratica fondala sul lavoro", che esistono situazioni in cui è più corretto parlare di schiavitù, sfruttamento e conseguente alienazione di quanti non hanno altro nella vita se non cinque ore di sonno a notte. Succede ad esempio nella Corea del Sud, che il regista mostra insieme all'Italia, al Kuwait e agli Stati Uniti, dove chi non ha una professione è un looser.

Gandini, nel suo film, non dice esattamente che la macchina si sostituirà all’uomo, che potrà così starsene in panciolle dalla mattina alla sera, ma ipotizza un tipo di società in cui l’individuo avrà di che vivere e potrà dedicarsi ai suoi interessi senza incappare in un vuoto di senso. E anche se può sembrare assurdo, non lavorare è sempre infinitamente meglio dell’essere completamente demotivati quando si timbra un cartellino o si indossa un'uniforme. Di questo e di altro abbiamo parlato con il regista quando After Work, in uscita domani nelle nostre sale, è stato presentato alla stampa.

L'intervista a Erik Gandini su After Work