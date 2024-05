Abigail, intervista a Kathryn Newton e Dan Stevens: "Imparerete molto su vampiri e danza classica"

Interviste Cinema

È in arrivo nei cinema l'horror Abigail che intende portare sullo schermo fiumi di sangue e ironia. Ne abbiamo parlato con due dei protagonisti, Kathryn Newton e Dan Stevens.

Spavento, divertimento e litri di sangue. Questa è la premessa (e la promessa) del film Abigail, il nuovo horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, in uscita nelle sale italiane il 16 maggio. Chi conosce i due registi, fondatori del collettivo Radio Silence, sa bene cosa aspettarsi. Il territorio è quello dei loro titoli precedenti che i fan del genere hanno molto apprezzato, ovvero Finché morte non ci separi e i recenti capitoli della saga di Scream. Il sangue, dunque, scorre a fiumi e anche sul tono ironico che impregna le dinamiche tra i personaggi, gli autori non si risparmiano.

Abigail è il nome di una bambina, una giovane ballerina di danza classica, che viene rapita da un gruppo di criminali che lavora insieme per la prima volta. Dopo averla portata in una villa isolata, non devono far altro che sorvegliarla per 24 ore in attesa che venga pagato il riscatto. La piccola, però, di infantile ha ben poco e non tarda a rivelare la sua vera natura e, soprattutto, le sue intenzioni. Abbiamo avuto modo di scambiare qualche parola con due degli attori protagonisti, Kathryn Newton e Dan Stevens che interpretano rispettivamente Sammy e Frank.

Abigail: Intervista esclusiva a Kathryn Newton e Dan Stevens

Abigail: trama e trailer del film horror in uscita al cinema