A Tor Bella Monaca Non Piove Mai: le nostre interviste al regista Marco Bocci e al cast

Il film, in uscita il 28 novembre, racconta la storia di due fratelli che cercano serenità in una periferia disagiata ma onesta.

E’ un piccolo grande film A Tor Bella Monaca Non Piove Mai, che ha portato per la prima volta dietro alla macchina da presa Marco Bocci, che nel 2016 aveva raccontato la storia dei fratelli Mauro e Romolo Borri in un romanzo con lo stesso titolo. Come altri prima di lui, l'attore ha scelto di ambientare la sua vicenda nella periferia romana, però si tratta di una periferia diversa da quella di tante serie malavitose e di noir per il cinema, un luogo dove la speranza è ancora possibile e non tutti sono dei criminali.