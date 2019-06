A Mano Disarmata, il coraggio di un'attrice e di una giornalista: intervista a Claudia Gerini e Federica Angeli

Si assomigliano Claudia Gerini e Federica Angeli, e se così non fosse probabilmente Claudio Bonivento non avrebbe scelto la prima come protagonista di A Mano Disarmata, che prende spunto dall'omonimo libro biografico scritto dalla seconda, la giornalista di Repubblica che dal 2013 è sotto scorta e che ha condotto una dura e proficua battaglia contro la criminalità organizzata di Ostia, la sua amata città. Ad accomunare le due donne sono però altri elementi: il coraggio, la passione per il proprio mestiere e la voglia di aiutare i deboli e di denunciare, chi con la penna e chi attraverso il cinema, le ingiustizie. Abbiamo incontrato la coppia di bionde in occasione della presentazione del film alla stampa, e abbiamo parlato di giornalismo, recitazione, scelte difficili e.. di catarsi.



A Mano Disarmata: La nostra intervista esclusiva a Claudia Gerini e Federica Angeli - HD

Distribuito da Eagle Pictures A Mano Disarmata è nelle nostre sale da oggi, 6 giugno.



A Mano Disarmata: Trailer Ufficiale del Film - HD