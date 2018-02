A casa tutti bene: le nostre interviste a Gabriele Muccino e al cast del suo nuovo film

A casa tutti bene è il film del ritorno in patria di Gabriele Muccino, che dopo L'estate addosso, che pure poteva contare su attori italiani, sceglie il nostro pese come ambientazione di una vicenda corale in cui sono protagonisti i sentimenti, primo fra tutti l'amore. Su un'isola si incrociano i destini dei componenti di una grande famiglia, che si riunisce per un'occasione festosa e, a causa di una tempesta che blocca tutti i traghetti, si ritrova a condividere più tempo del previsto.

Accompagnato dalle musiche di Nicola Piovani e in uscita il 14 febbraio, A casa tutti bene riporta il regista romano a lavorare con Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Stefano Accorsi e Stefania Sandrelli. Li affiancano Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Ivano Marescotti, Gian Marco Tognazzi, Giulia Michelini, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Valeria Solarino, Sandra Milo, Elena Cucci. C'erano quasi tutti alla presentazione del film alla stampa e noi li abbiamo intervistati insieme a Muccino.



A casa tutti bene: La nostra intervita a Gabriele Muccino, Elena Cucci e Stefania Sandrelli - HD



A casa tutti bene: La nostra intervita a Carolina Crescentini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Valeria Solarin - HD