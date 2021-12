7 donne e un mistero: incontro con le protagoniste della commedia mystery

Interviste Cinema

Se il giorno di Natale volete andare a vedere un film diverso, che mette insieme 6 delle nostre più note attrici, più Ornella Vanoni, al cinema ci sarà anche il giallo al femminile 7 donne e un mistero. Noi abbiamo intervistato 6 delle protagoniste e il regista Alessandro Genovesi.

In un'atmosfera meravigliosamente natalizia allo storico Hotel St. Regis di Roma, abbiamo incontrato il cast (meno Ornella Vanoni) e il regista, Alessandro Genovesi, di 7 donne e un mistero, rielaborazione di una pièce teatrale, Huit Femmes, che nel 2002 ha dato origine anche al film di François Ozon 8 donne e un mistero. Se in quell'occasione il regista aveva inserito delle canzoni nel testo, trasformandolo di fatto in una sorta di musical, Genovesi riporta il tutto al giallo e alla commedia, in una versione fedele (tranne che nel finale, nell'ambientazione temporale e in un paio di piccole modifiche) ma più brillante della cupezza dell'originale. Le attrici protagoniste con cui abbiamo avuto occasione di scambiare due battute sono Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri, Sabrina Impacciatore, Diana Del Bufalo e Benedetta Porcaroli.

7 donne e un mistero: La nostra Intervista a Benedetta Porcaroli, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore e Alessandro Genovesi - HD

Non capita tutti i giorni, nel cinema italiano, di trovare tante attrici brave e famose condividere un set, e incontrandole abbiamo capito che la complicità e l'amicizia che si sono create tra di loro, qualche problemino di disciplina devono averlo creato al regista, che si rifugiava dietro il suo monitor assecondando la voglia di giocare delle sue attrici. Aggiungiamo che Ornella Vanoni non era abituata ai ritmi del set e dimostrava una certa insofferenza nei confronti della ripetitività di certe scene, come ci ha raccontato una di loro, e capiremo che quello che vediamo sullo schermo nasce in parte anche da situazioni reali.

7 donne e un mistero: La nostra Intervista a Margherita Buy, Micaela Ramazzotti e Luisa Ranieri - HD

La storia di 7 donne e un mistero si svolge proprio alla vigilia di Natale, quando Susanna (Del Bufalo), la figlia maggiore di Margherita (Buy), una signora dell'alta società, torna nella villa di famiglia per trascorrere le vacanze. Nella magione ci sono anche sua sorella minore (Porcaroli), la nonna Rachele (Vanoni), una nuova cameriera (Ranieri) e la zia Agostina (Impacciatore). Il padre delle ragazze e marito di Margherita, Marcello, viene trovato assassinato con un coltello nella schiena. Chi sarà stato? Ognuna di queste donne nasconde uno o più segreti e per di più arriva anche l'ex amante dell'uomo (Ramazzotti) a complicare le cose. Isolate da una tempesta di neve, col telefono e l'auto fuori uso, le donne si confronteranno per scoprire chi ha ucciso Marcello, fino a un finale sorprendente.

Se vi incuriosisce questa storia anomala per il nostro cinema, potrete vedere 7 donne e un mistero al cinema, a partire dal giorno di Natale.