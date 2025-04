30 Notti con il mio Ex ovvero l'amore croce e delizia: l'intervista a Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti e Guido Chiesa

Interviste Cinema

A metà fra commozione e risata, 30 Notti con il mio Ex ci racconta il disagio mentale e una storia d’'amore. Il regista è Giudo Chiesa, che abbiamo incontrato insieme ai protagonisti Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti.

In uscita nelle nostre sale il 17 aprile, 30 Notti con il mio Ex è un film che parla di una coppia che si ritrova a vivere per un mese sotto lo stesso tetto dopo una lunga separazione. Se Bruno e Terry non stanno più insieme è a causa della malattia mentale di lei, che viene raccontata con grande rispetto ma anche con un pizzico di leggerezza, facendo della nuova regia di Guido Chiesa, anche autore della sceneggiatura, una commedia ora malinconica ora amara. Al centro del film c'è anche l'amore e ci sono i rapporti interpersonali in generale, o meglio il modo in cui ci relazioniamo con l'altro, ascoltandolo o al contrario cercando di plasmarlo a nostra immagine e somiglianza.

I protagonisti di 30 Notti con il mio Ex sono Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti. Li abbiamo intervistati insieme al regista quando il film è stato presentato alla stampa.

30 Notti con il mio ex è una produzione Piperfilm e Colorado Film in collaborazione con Netflix. A distribuirlo in sala è Piperfilm.