30 anni (di meno): intervista con Massimo Ghini, Greg e Antonio Catania

Avete 60 anni. Se una pillola vi facesse ringiovanire riportandovi alla trentina all'istante, la prendereste? I protagonisti della commedia 30 anni (di meno) ovviamente non si fanno scrupoli, altrimenti non ci sarebbe nemmeno una storia da raccontare. Questa è la premessa del film scritto e diretto da Mauro Graiani in uscita al cinema il 21 agosto distribuito da Plaion Pictures.

Prodotto da Camaleo srl in coproduzione con Film District e con il contributo della Regione Lazio, 30 anni (di meno) si preannuncia come una commedia surreale e politicamente scorretta sull'inevitabiltà del tempo che passa. Ne sono protagonisti i due terzetti Massimo Ghini, Antonio Catania, Nino Frassica e Claudio Greg Gregori, Claudio Colica, Claudio Casisa, Leonardo Ghini che interpretano gli stessi personaggi in età diverse. Accanto a loro recitano Nino Frassica, Giulia Elettra Gorietti, Fabrizio Nardi, Paola Pessot, Luca Vecchi e Milena Miconi.

Qui sotto l'intervista con Massimo Ghini, Greg e Antonio Catania, ovviamente gli interpreti dei personaggi nella loro sessantina. Più in basso la trama e il trailer del film.



30 anni (di meno): La nostra video intervista ai protagonisti del Film Greg, Massimo Ghini e Antonio Catania - HD

30 anni di meno: trama e trailer della commedia con Ghini, Greg e Catania