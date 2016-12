The Leftovers: La prima foto della stagione finale

I Garvey cambieranno casa ancora una volta nel 2017, probabilmente l'ultima. Dopo aver lasciato lo stato di New York per trasferirsi in una "miracolosa" cittadina del Texas nella seconda stagione, il terzo e conclusivo capitolo di The Leftovers vedrà la famiglia al centro della serie post-apocalittica di HBO raggiungere l'Australia, e la prima foto diffusa da Entertainment Weekly mostra Kevin (Justin Theroux) e il padre (Scott Glenn) circondati proprio da questo nuovo paesaggio.

"Geograficamente, l'Australia è la fine del mondo e la nostra serie è sulla fine del mondo a livello emotivo", spiega il co-ideatore Damon Lindelof. "C'è anche qualcosa del cinema australiano - è primordiale, antico, spirituale - che si ritrova in The Leftovers, che si tratti di Mad Max o Walkabout, di Waking Fright o dei film di Peter Weir".