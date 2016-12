Serie TV 2016 da record: Mai così tante in onda

Se le serie tv sono il vostro pane quotidiano, probabilmente vi sarete resi conto da soli di quanto il 2016 sia stato un anno straordinario. Se non lo fossero ma potrebbero diventarlo, nessun momento è migliore di questo per cominciare. Uno studio condotto dalla rete americana FX ha rivelato infatti numeri record per l'industria degli sceneggiati originali negli ultimi dodici mesi, confermando il momento d'oro attraversato dal piccolo schermo anche dal punto di vista quantitativo oltre che qualitativo.

Sono state 455 le serie tv prodotte nel 2016 dalle realtà broadcast, via cavo e streaming, l'8% in più rispetto allo scorso anno e il 71% in più rispetto a cinque anni fa. Tuttavia, non si tratta del dato più interessante emerso dallo studio. Per la prima volta dal 2011, è diminuito il numero di sceneggiati prodotti dai broadcast (reti come ABC, CBS, FOX, NBC e The CW), mentre solo nell'ultimo anno è più che raddoppiato l'impegno dei servizi online (inclusi Amazon, Hulu e Netflix), come mostra il grafico in basso. Diminuito anche il numero di produzioni per le reti via cavo, mentre, da quanto sono cominciate le rilevazioni nel 2002, il numero di serie tv è cresciuto nel complesso del 150%.

Una tendenza che dovrebbe continuare nel 2017, ancora una volta grazie all'impegno delle realtà streaming. Solo Netflix ha prodotto 600 ore di contenuti originali quest'anno, che diventeranno 1,000 nel prossimo. Il presidente Ted Sarandos ha lamentato tuttavia che l'offerta è eccessiva e che, soprattutto sulla tv tradizionale, troppe serie sono "mediocri" e "misurate".

Leggi anche: Migliori Serie TV 2016, La nostra Top Ten dell'anno