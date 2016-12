Rogue One: Forest Whitaker sarà Saw Gerrera anche in Star Wars Rebels

Uno dei personaggi di Rogue One: A Star Wars Story apparirà in versione animata nella terza stagione di Star Wars Rebels, e a interpretarlo sarà lo stesso attore del film di successo. Disney XD ha annunciato infatti che Forest Whitaker presterà la voce a Saw Gerrera nel doppio episodio Ghosts of Geonosis, in onda negli Stati Uniti il 7 gennaio.

"È un grande onore avere Forest Whitaker in Rebels", commenta il produttore esecutivo Dave Filoni in un comunicato. "Ha fatto un lavoro straordinario ritraendo Saw in un modo che è un po' rabbioso, un po' folle, un po' impaurito, ma anche un po' simpatico".

Per Saw non sarà la prima volta in versione animata. Il personaggio era apparso precedentemente in Star Wars: The Clone Wars, doppiato da Andrew Kishino. In quell'occasione, Gerrera era stato ritratto come un guerrigliero formato da Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Ahsoka Tano.