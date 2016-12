La Serie TV più social del 2016? Né Il Trono di Spade, né The Walking Dead

Il Trono di Spade, The Big Bang Theory e The Walking Dead saranno state le serie più seguite della tv americana, ma il popolo dei social network ha preferito chiacchierare di altro. Secondo uno studio pubblicato da ListenFirst Media, nel 2016 il mystery teen drama di Freeform Pretty Little Liars ha dominato le conversazioni sulle principali piattaforme social, ancora una volta.

Con 256 milioni di interazioni, il 25% in più rispetto allo scorso anno, "PLL è stata costantemente al comando", spiega Meghan Cahill di ListenFirst. "La trama, soprattutto con l'ingresso nella loro ultima stagione, ha contribuito ad aumentare la loro presenza sui social network". Curiosamente, il contributo più importante - l'82% - non è arrivato né da Facebook né da Twitter, ma da Instagram, piattaforma ben più popolare negli Stati Uniti.

Secondo posto per The Walking Dead con 144 milioni di interazioni, poco più della metà di Pretty Little Liars nonostante un galvanizzatore del calibro di Negan, seguita al terzo da Teen Wolf con 70 milioni. Per Il Trono di Spade, giunta alla sesta stagione, solo il nono posto (39 milioni), preceduta sia da Empire (44 milioni) sia, di pochissimo, da Grey's Anatomy. Tra le nuove serie, primo posto per un'altra serie di Freeform: Shadowhunters con 60 milioni di interazioni, seguita da Stranger Things (quasi 13 milioni), Lucifer (10 milioni) e This Is Us (9 milioni).

