Dragon Ball Super: Il nuovo sequel arriva su Italia1

Questo Natale a farci tornare bambini sarà Italia1. Un cult mondiale che ha appassionato milioni di spettatori per tre decenni, Dragon Ball torna sulla rete Mediaset con una prima tv assoluta: la nuova e inedita serie animata Dragon Ball Super. A quasi 20 anni dall'ultima produzione originale, dal 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle alle ore 13:45, Italia1 propone i primi 27 episodi del sequel con le nuove avventure di Goku.

Firmata da Akira Toriyama, l'ideatore del manga originale, in questa occasione ispiratosi al classico della letteratura cinese Il viaggio in occidente, e già un successo mondiale, Dragon Ball Super è ambientata sei mesi dopo la sconfitta di Majin Bu, su una Terra dove la pace non è destinata a durare a lungo. Oltre a Goku, protagonista indiscusso che in questa stagione riesce a raggiungere il livello di Super Saiyan God, torna anche Vegeta. Dopo aver indossato i panni dell'antieroe, il principe dei Saiyan è diventato il fido compagno di viaggi del protagonista. E mentre Freezer, nemico storico di Goku, resuscita per sfidarlo ancora una volta, dopo trentanove anni di sonno, il Signore della Distruzione Lord Beerus, coadiuvato dal suo maestro Whis, si risveglia alla ricerca del famigerato Super Saiyan God, dando filo da torcere ai guerrieri. Le tante nuove battaglie coinvolgono anche personaggi inediti, come Champa, Signore della Distruzione del 6° Universo e fratello gemello di Beerus.

In attesa del primo episodio, intitolato Il prezzo della pace, vi lasciamo con la sequenza d'apertura di quest'ultimo e il promo di Italia1.