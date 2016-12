Doctor Who: Il primo trailer della stagione 10

In occasione dello speciale andato in onda lo scorso Natale, BBC ha diffuso il primo trailer della stagione 10 della serie di fantascienza Doctor Who, che introdurrà una grande novità, Bill, la nuova Compagna del Dottore interpretata da Pearl Mackie.

A lei e alle sue comprensibili molte domande rivolte al dodicesimo Signore del Tempo (Peter Capaldi) è dedicata gran parte della clip, ma possiamo vedere anche tanto altro, come strani mondi, creature ancora più strane (e minacciose), Matt Lucas nuovamente nei panni di Nardole e qualcuno chiedere al protagonista se abbia perso la testa. "Sì, del tutto. Ma non è una cosa recente", risponde lui.

L'ultima con Steven Moffat al timone come showrunner, la decima stagione di Doctor Who - lunga 12 episodi - andrà in onda nel Regno Unito la prossima primavera. In Italia, le stagioni dalla 5 alla 9 sono disponibili in streaming su Netflix.