Charlie Weber: La nostra intervista impossibile col Frank de Le regole del delitto perfetto

Ci sono interviste e interviste. C'è chi adora parlare e anche alla domanda più banale risponde in modo esauriente, personalizzato e interessante e chi, stanco dopo una notte in cui ha dormito poco, sfodera il suo più bel sorriso e non si sforza minimamente di dare risposte più lunghe di dieci secondi.

Prima di incontrare Charlie Weber, idolo delle fan de Le regole del delitto perfetto – serie arrivata alla terza stagione, in onda da noi su Fox ogni martedì alle ore 21:50 (dal 3 gennaio alle 21:00) – nella quale interpreta il bel ruolo di Frank, sapevamo già di non potergli chiedere anticipazioni, dettagli o particolari sulla stagione in corso, il che già restringeva il campo delle domande. Abbiamo allora provato ad andare sul generico ma, anche in questo caso, niente.

E siamo state comunque fortunate. Abbiamo visto colleghe stranite uscite dopo aver esaurito le domande in due minuti netti, e praticamente nessuno ha raggiunto il tempo massimo concessoci per le interviste. E vi assicuro che si trattatava di professionisti esperti. È stata comunque un'esperienza divertente, che non inficia in alcun modo la nostra opinione su di lui come attore, e poi siamo sicure che a voi interessi più che altro guardarlo, per cui vi proponiamo l'intervista impossibile che abbiamo realizzato con lui al RomaFictionFest.

Avremmo voluto chiedergli di più su Shonda Rhimes, ma, come ha poi detto anche pubblicamente, lei, qui, è solo produttrice, e ha affidato la serie al suo collaboratore Peter Nowalk. Meno male che Bellamy Young, la Mellie di Scandal, ci ha ricompensato di questa parziale delusione con gli interessi, grazie alla sua entusiasta personalità e alla conoscenza di prima mano del mondo di Shonda. Ma questa è un'altra puntata.