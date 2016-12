I Migliori Album del 2016: le nostre top ten dell'anno

Dopo la più semplice selezione delle migliori canzoni del 2016, è arrivato il momento per noi della redazione Musica di fare il punto anche sugli album che abbiamo amato di più tra tutti quelli usciti dal 1° gennaio 2016 ad oggi e di stilare le nostre rispettive classifiche definitive dei migliori album del 2016, ciascuno con i suoi gusti, la sua top ten e la sua playlist. A voi i nostri ascolti di quest'anno, in attesa di scoprire cosa scalderà le nostre orecchie nel 2017.

La Top Ten di Federica Carlino:

1. Radiohead - A Moon Shaped Pool

2. Eryn Allen Kane - Aviary: Act II

3. Beyoncé - Lemonade

4. David Bowie - Blackstar

5. Frank Ocean - Blonde

6. Iggy Pop - Post Pop Depression

7. Childish Gambino - Awaken, My Love

8. Nicolas Jaar - Sirens

9. Michael Kiwanuka - Love & Hate

10. Daniele Silvestri - Acrobati

La Top Ten di Alberto Baldassarri:

1. Metallica - Hardwired...To Self Destruct

2. Testament - Brotherhood Of The Snake

3. Gojira - Magma

4. Wolfmother - Victorious

5. The Pretty Reckless - Who You Selling For

6. Korn - The Serenity of Suffering

7. Black Stone Cherry - Kentucky

8. Airbourne - Breakin'Outta Hell

9. Deftones - Gore

10. Lacuna Coil - Delirium