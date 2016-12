Morto George Michael all'età di 53 anni

Si è spento all'età di 53 anni George Michael, proprio nella giornata del 25 dicembre, a cui insieme agli Wham! aveva dedicato una delle sue canzoni più celebri: "Last Christmas". La notizia è stata diffusa dai familiari con un comunicato stampa, in cui si legge: "È con grande tristezza che confermiamo che il nostro amato figlio, fratello e amico George è passato a miglior vita in casa sua. La famiglia chiede sia rispettata la privacy in questo difficile momento". Lo staff ha confermato, aggiungendo che è "morto serenamente in casa sua", mentre la polizia, come riferito dalla BBC, ha precisato che il decesso "non si presenta come una circostanza sospetta".

Michael, all'anagrafe Georgios Kyriacos Panayiotou era nato a Londra ed aveva raggiunto la fama negli anni '80, fondando insieme a Andrew Ridgeley uno dei gruppi più amati del periodo, gli Wham!, con cui è rimasto fino al 1986, per poi debuttare da solista lo stesso anno con "Faith". Nel corso della sua carriera ha venduto 100 milioni di dischi e tra le canzoni per cui verrà ricordato con più affetto, citiamo appunto "Faith", "Careless Whisper" e "Freedom".