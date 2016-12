George Michael: Un video per ricordare il grande artista morto il 25 Dicembre 2016

George Michael si è spento a casa sua all'età di 53 anni, il 25 dicembre 2016.

Nato a Londra ed aveva raggiunto la fama negli anni '80, fondando insieme a Andrew Ridgeley uno dei gruppi più amati del periodo, gli Wham!, con cui è rimasto fino al 1986, per poi debuttare da solista lo stesso anno con "Faith".



Nel corso della sua carriera ha venduto 100 milioni di dischi e dopo la sua morte gli stream su Spotify sono aumentati del 3100% grazie ai brani "Last Christmas", "Careless Whisper", "Faith", "Freedom! '90", e "Wake Me up Before You Go-Go".

Qui un video per ricordare il grandissimo artista: