Film d'animazione a Natale 2016: tra i migliori cartoni da vedere in streaming

Cartoni animati, film di animazione, chiamateli come volete, ma Natale è una preziosa occasione per passare del tempo con i propri figli senza necessariamente parcheggiare loro e noi stessi alla mercè di quel che c'è. Per questo abbiamo pensato di creare una miniguida a otto lungometraggi animati che negli ultimi tempi ci sono sembrati meritevoli di attenzione, risate ed emozioni. Vi consigliamo anche su quale servizio di streaming vederli pagando il meno possibile. Ordine alfabetico, per non far torto a nessuno.

Asterix e il regno degli dei. No, non è il solito film di Asterix. Parlandoci chiaramente, sarete stati delusi più e più volte dalle trasposizioni del celebre eroe gallico, ma questa è diversa. Il lavoro di Alexandre Astier e Louis Clichy ha ritmo, è indovinato, espande l'albo originale dove dev'essere espanso e ha ottime animazioni. Su iTunes lo trovate a noleggio per 4.99 euro, ma c'è anche su Wuaki TV a 6.99.

Il castello magico è un ottimo esempio di animazione belga ad opera del regista Ben Stassen. E' la storia di un gattino che diventa amico di un vecchio inventore, al quale stanno per sottrare la sua suggestiva grande casa. Non diffidate dei prodotti europei: la tecnica è d'alto livello, e il racconto è dolce senza essere sdolcinato. Ben calibrato. Su Google Play il noleggio è a 2.99.

Le follie dell'imperatore è uno dei due lungometraggi Disney che inseriamo in questa guida: in realtà consigliare Disney sotto Natale è scontato, ma forse proprio per questo nessuno punterebbe su un film delirante, ultracomico e farsesco come questo strano oggetto di Mark Dindal. Si ride di gusto. Su TimVision è incluso nella tariffa flat, poi lo trovate anche allo stesso prezzo su iTunes, Microsoft Film e TV, PSN e Chili, a 2.99).

Frankenweenie, sempre Disney, è però un'altra segnalazione non scontata: Tim Burton racconta in stop-motion l'amicizia di un bambino e il suo cane, che viene da lui resuscitato in modo alquanto bizzarro. Humor nero, ma anche tanta tenerezza. Costa un po', solo in acquisto, su TimVision, iOS, PSN e Chili).

Il primo Hotel Transylvania dovrebbe essere già un classico per i vostri figli, ma lo stile di Genndy Tartakovskij è prezioso pure per voi, fidatevi, a patto che amiate il cartoon, nel senso più pieno del termine. Smorfiacce, urla, corpi deformati e risate grasse. Lasciatevi andare per 2.99 euro su tutte le piattaforme (il sequel Hotel Transylvania 2 è a nostro parere più accessibile in flat su Sky e Now TV).

Minuscule è un gioiello che è passato sotto silenzio: il lungometraggio tratto dalla serie tv continua a fondere riprese dal vero e insetti in CGI, e lo fa con una grazia senza pari. Una storia di un'ora e venti raccontata senza dialoghi ma versi e rumori irresistibili. Gran lavoro di Hélène Giraud e Thomas Szabo, su Google Play e iTunes per 2.99.

Piovono Polpette (il primo capitolo) di Phil Lord & Chris Miller è un grande esempio di comicità slapstick scatenata, animata come si faceva nella Golden Age, con uno spirito grafico che ricorda però anche un po' il nostrano Carosello degli anni Sessanta. E' stupido, molto stupido, ed è visionabile a noleggio per 2.99 euro su Google Play, Microsoft Film e TV, PSN, Chili e Wuaki.

Chiudiamo con una punta di diamante: Shaun - Vita da pecora: il film è una meraviglia in stop-motion della Aardman, tratta dall'omonima serie tv. Anche qui, nessun dialogo, gag degne del cinema muto, occhi ed espressioni esilaranti e tanto humor inglese surreale. Da vedere, anche non a Natale. Per principio. Se avete Sky Go o Now TV non dovete nemmeno pagar nulla, altrimenti per 6.99 ve lo godete su Wuaki.

