Stasera in TV: i Film di oggi Lunedì 26 Dicembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Ralph Spaccatutto, A Natale mi sposo, 8 amici da salvare, Vi presento Joe Black, Ricomincio da tre, Now You See Me - I maghi del crimine, Gli uomini preferiscono le bionde, Gremlins 2: La nuova stirpe.

Ralph Spaccatutto (animazione, 2012, durata: 101) in onda alle 21.00 su Rai 3

Un film di Rich Moore sceneggiatura di Phil Johnston, Jennifer Lee.

Trama: Il film racconta la storia di un celebre personaggio dei videogame del passato che si trova a dover affrontare i nuovi e supertecnologici videogiochi moderni. Ralph è stanco di essere messo in ombra da Fix-It Felix, il "bravo ragazzo" campione nel loro gioco dove ogni volta finisce per salvare la situazione. Ma dopo decenni trascorsi guardando Felix ricevere tutta la gloria, Ralph decide che è arrivato il momento di smettere di interpretare il ruolo del cattivo. Così, prende in mano la situazione e inizia un viaggio attraverso i giochi arcade, passando per ogni generazione di videogame per dimostrare di avere tutte le carte in regola per essere un eroe.



A Natale mi sposo (commedia, 2010, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Paolo Costella con Massimo Boldi, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Elisabetta Canalis, Massimo Ceccherini.

Trama: Gustavo Dandolo è un cuoco che lavora in una trattoria "molto" romana, ma sogna di diventare un grande chef internazionale. Con lui: un lavapiatti toscano, Cecco, in cerca di avventure con donne sopra i settanta, Rocky, un cameriere romano dai trascorsi come pugile, e la mascotte Gualtiero, un simpatico porcellino d'India. Grazie ad uno stratagemma di Fabio, il figlio di Paolo al quale questi è molto legato, la strampalata combriccola riesce a farsi ingaggiare per un banchetto di nozze estremamente chic a Saint Moritz...



8 amici da salvare (avventura, 2006, durata: 100 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Frank Marshall con Paul Walker, Jason Biggs, Bruce Greenwood, Panou, Connor Christopher Levins, Megan McKinnon.

Trama: Due esploratori attraversano l'Antartico alla ricerca di un meteorite che, secondo i loro calcoli, dovrebbe essersi schiantato in quella zona. Minacciati da un'ondata incredibile di freddo, sono costretti ad abbandonare i loro cani da slitta e si disperdono. Una spedizione, accompagnata da un reporter del National Geographic, parte allora alla loro ricerca.



Vi presento Joe Black (sentimentale, 1998, durata: 180 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Martin Brest con Brad Pitt, Claire Forlani, Anthony Hopkins, Marcia Gay Harden, Jeffrey Tambor.

Trama: William Parrish, un magnate dei mezzi di comunicazione, si accinge a festeggiare il sessantesimo compleanno, circondato dalle figlie Susan, medico in ospedale, e Allison, sposata con Quince. Allison in particolare sta curando i preparativi per allestire una grande festa nella residenza di famiglia fuori città. William tuttavia è in un momento un po' confuso della propria vita e del lavoro. Un'impresa molto più potente vuole incorporare la sua azienda e a questa ipotesi è favorevole anche il suo braccio destro, il giovane Drew, fidanzato con Susan. Una sera, mentre tutti sono a tavola, si presenta alla porta di casa un misterioso giovane che dice a William di chiamarsi Joe Black e di volerlo seguire da vicino nei giorni successivi. Joe Black è la morte, arrivata ad avvertire William che la sua ora sta per giungere.



Ricomincio da tre (commedia, 1981, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Massimo Troisi con Massimo Troisi, Lello Arena, Fiorenza Marchegiani, Jeanne Mas, Marco Messeri, Michele Mirabella.

Trama: Gaetano, giovane napoletano timido ed impacciato, si sente estraneo all'ambiente e alla famiglia, tradizionale e rassegnata, con un padre monco in attesa che un miracolo gli faccia ricrescere la mano. Decide di "ricominciare da tre" perché una o due cose buone le ha fatte e non intende buttarle via. Con la speranza che gli viene da questi precedenti si mette sulla strada e giunge a Firenze, in compagnia d'un matto candidato suicida. Nel capoluogo toscano si appoggia da una zia; scoperto che questa convive con un professore, la lascia alla sua libertà e accetta l'ospitalità di un giovane italoamericano, che lo vuole iniziare alla predicazione della "parola" in una setta protestante.



Now You See Me - I maghi del crimine (thriller, 2013, durata: 115 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Louis Leterrier con Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Michael Caine, Jesse Eisenberg.

Trama: Una squadra dell'FBI è sulle tracce di un super-team formato dai più grandi illusionisti del mondo, i quali mettono a segno una serie di rapine in banca nel corso delle proprie esibizioni.



Gli uomini preferiscono le bionde (commedia, 1953, durata: 91 Min) in onda alle 21.10 su La 7

Un film di Howard Hawks con Marilyn Monroe, Marcel Dalio, Charles Coburn, Steven Geray, Jane Russell.

Trama: Gus, figlio del milionario Esmond, s'innamora di una ballerina, Lorelei, che intende sposare. A tale effetto Gus si recherà con l'amata in Europa, dove avrà luogo il matrimonio. Ma il vecchio Esmond, contrario a tali nozze, impedisce a Gus di partire. Poiché i biglietti per il viaggio in nave sono già stati acquistati, Lorelei persuade Gus a darli a lei: così potrà fare un viaggetto con la sua amica Dorothy. Durante la traversata le due ragazze non mancano di valersi ampiamente dei loro mezzi di seduzione: esse non sanno che il vecchio Esmond ha messo alle loro calcagna un poliziotto privato, Ernie Malone, incaricato di raccogliere elementi che possano nuocere alla reputazione di Lorelei.



Gremlins 2: La nuova stirpe (fantasy, 1990, durata: 107 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Joe Dante con Zach Galligan, Phoebe Cates, John Glover, Robert Prosky, Robert Picardo.

Trama: E' passato qualche anno e Billy e Kate si sono trasferiti a New York. Entrambi lavorano in un grande palazzo supertecnologico eretto in nome dell'impero Clamp, un ricco imprenditore newyokhese. Proprio Clamp deciderà di abbattere il vecchio negozio di cimeli cinesi dove veniva custodito Gizmo, il piccolo Mogway. Gizmo, costretto a fuggire per strada, verrà catturato da due scienziati che conducono degli esperimenti genetici su animali nello stesso grattacielo dove lavorano i due ragazzi. Billy sentendo un postino fischiettare riconoscerà il motivetto che cantava Gizmo, ed una volta informatosi sulla sua provenienza irromperà nel laboratorio per salvarlo dai brutali esperimenti. Ancora insieme, per i due cominceranno di nuovo le sventure, e gli sghignazzanti Gremlins torneranno ancora una volta.

E inoltre:

L'ussaro sul tetto, alle 21.10 su 7Gold

Il Grinta, alle 21.15 su Nove

Vatel, alle 21.15 su Cielo

Star Wars - Episodio I: La minaccia fantasma, alle 21.15 su TV8

Piccole donne, alle 21.45 su Tv2000

Tutte le Serie TV in onda stasera