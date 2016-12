Stasera in TV: i Film di oggi Giovedì 22 Dicembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Ribelle - The Brave, Nicholas Nickleby, Qualcosa di straordinario, Silent Hill, Miracolo nella 34ma strada, La ragazza del mio migliore amico, Il figlio di Babbo Natale.

Ribelle - The Brave (animazione, avventura, 2012, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su Rai 2

Un film di Mark Andrews sceneggiatura di Irene Mecchi, Brenda Chapman.

Trama: Merida, abile arciera, è l'impetuosa figlia di Re Fergus e della Regina Elinor. Determinata a farsi strada nella vita, Merida sfida un'usanza antichissima, considerata sacra dai fragorosi signori della terra: il potente Lord MacGuffin, il burbero Lord Macintosh e l'irascibile Lord Dingwall. Le azioni della principessa involontariamente scatenano il caos e la furia in tutto il regno. La ragazza chiede aiuto a un'eccentrica vecchia Strega che le concede di esaudire un unico desiderio. Il "dono" della strega, però, si rivelerà fatale. Merida dovrà fare ricorso a tutto il suo coraggio e alle sue risorse, inclusi i tre divertentissimi gemelli combina guai, per sconfiggere la terribile maledizione.



Nicholas Nickleby (drammatico, 2002, durata: 108 Min) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Un film di Douglas McGrath con Charlie Hunnam, Jamie Bell, Miranda Richardson, Nathan Lane, Christopher Plummer.

Trama: Tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens, il film racconta la storia di Nicholas Nickleby, che dopo la morte del padre deve salvare la famiglia dalla povertà più assoluta.



Qualcosa di straordinario (sentimentale, 2012, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Ken Kwapis con Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell, Ted Danson, Dermot Mulroney.

Trama: Qualcosa di straordinario è ambientato nel 1988, alla fine della Guerra Fredda, è la storia vera di un giornalista di una piccola cittadina e una volontaria di Greenpeace che chiedono l’aiuto delle rivali superpotenze per salvare tre gigantesche balene grigie bloccate sotto il ghiaccio nel Circolo Polare Artico.



Silent Hill (horror, 2006, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Christophe Gans con Radha Mitchell, Laurie Holden, Sean Bean, Deborah Kara Unger, Kim Coates, Tanya Allen.

Trama: A causa della malattia, apparentemente incurabile, che affligge sua figlia Sharon, Rose Da Silva decide di portare la bambina a Silent Hill, una sperduta cittadina che la piccola evoca durante il sonno. Nonostante il dissenso del marito Christopher, madre e figlia si mettono in viaggio e giunte nei pressi della città si imbattono in una figura misteriosa. Per evitare uno scontro, l'auto sbanda e la donna sviene. Al suo risveglio la figlia è scomparsa e così Rose, con l'aiuto di Cybil Bennett, una risoluta poliziotta, inizia ad esplorare la città nel tentativo di ritrovarla. Nel corso delle ricerche, Rose viene a scoprire gli inquietanti avvenimenti che hanno trasformato Silent Hill in una città maledetta cui sua figlia Sharon sembra misteriosamente legata...



Miracolo nella 34ma strada (family, 1994, durata: 114 Min) in onda alle 21.20 su Nove

Un film di Les Mayfield con Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, J.T. Walsh, James Remar, Jane Leeves.

Trama: Tony, il Babbo Natale che inaugura i festeggiamenti natalizi dei grandi magazzini di Cole a New York, è ubriaco, e così viene sostituito in tutta fretta, su idea della dinamica direttrice del marketing, Dorey Walker, da Kriss Kringle, anziano signore che già aveva rimbrottato aspramente l'uomo per la sua condotta scandalosa, e sembra (e sostiene personalmente di essere) l'autentico Babbo Natale. Dopo la trionfale parate con la slitta e renne, costui intrattiene i bimbi da Cole, e talora indirizza i loro genitori in ristrettezze finanziarie dove possono comprare a prezzi inferiori. Anche la figlioletta di Dorey, Susan, è conquistata da Kriss, che le promette per Natale una nuova casa, un papà ed un fratellino. Il rivale di Cole, Lamberg, è furente, e incarica i suoi promoter Jack Duff e Alberta Leonard, di ingaggiare Kringle. Al suo rifiuto, decidono di rovinarlo.



La ragazza del mio migliore amico (commedia, 2008, durata: 103 in) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Howard Deutch con Kate Hudson, Dane Cook, Jason Biggs, Alec Baldwin, Lizzy Caplan, Jenny Mollen.

Trama: Alexis è una ragazza intelligente, bella e ostinata, ed è la donna dei sogni di Dustin. Dopo solo cinque settimane, però, Dustin diventa ossessivo a tal punto da indurre Alexis a rallentare i rapporti, definitivamente. Dustin, disperato e distrutto prova in ogni modo a riconquistarla e chiede aiuto al suo miglior amico Tank, lo specialista nel “recupero rapporti”. Tank, maestro nel sedurre e "maltrattare" le donne, viene infatti ingaggiato da ragazzi appena scaricati per riconquistare le loro ex: le porta fuori e fa in modo che sia il peggior appuntamento della loro vita! L’esperienza è così orribile che le sventurate non possono fare altro che tornare felici e di corsa tra le braccia dei loro ex . Ma quando Tank mette in atto la sua strategia con Alexis, la sua vita prende una svolta decisiva. Alexis infatti è la prima donna che capisce il suo gioco, e Tank presto si trova diviso tra l'amicizia con Dustin e questa nuova e strana attrazione...per la ragazza del suo migliore amico.



Il figlio di Babbo Natale (animazione, 2011, durata: 98 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Sarah Smith con James McAvoy, Hugh Laurie, Jim Broadbent, Bill Nighy, Imelda Staunton.

Trama: Come può Babbo Natale fare il giro del mondo in una sola notte? La risposta è un'operazione tecnologicamente avanzata al Polo Nord con un esercito di un milione di elfi in campo, un'enorme slitta supersonica e un vasto centro di controllo sotto i ghiacci del Polo. Ma anche la più sofisticata tecnologia ha un margine di errore...

