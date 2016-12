Stasera in TV: i Film di Oggi 25 Dicembre, giorno di Natale

Ecco una selezione dei migliori film per tutta la famiglia in onda sui principali canali in chiaro nel giorno di Natale, nel pomeriggio, in prima e seconda serata.

Film in TV nel pomeriggio:



Il giro del mondo in 80 giorni, in onda alle 13.55 su Rai 4.

La neve nel cuore, in onda alle 14.00 su Paramount Channel.

Arthur e il popolo dei Minimei, in onda alle 14.30 su Rai 3.

Lo schiaccianoci, in onda alle 15.50 su Rai Movie.

S.O.S. fantasmi, in onda alle 16.00 su Paramount Channel.

Mary Poppins, in onda alle 16.50 su Rai 2.

A Bug's Life - Megaminimondo, in onda alle 17.10 su Rai 4.

Tutti insieme appassionatamente, in onda alle 18.00 su Paramount Channel.

A casa per Natale, in onda alle 19.15 su Rai 2.

Elf, in onda alle 19.15 su Italia 1.

Film in TV in prima serata:



Z la formica, in onda alle 20.20 su Boing.

A Christmas Carol, in onda alle 21.05 su Rai 3.

I tre moschettieri, in onda alle 21.05 su Rai 2.

I Fratelli Grimm e l'incantevole strega, in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Cocoon, l'energia dell'universo, in onda alle 21.10 su La7.

La storia fantastica, in onda alle 21.20 su Rai Movie.

Gremlins, in onda alle 21.25 su Italia 2.



Film in TV in seconda serata:



Up, in onda alle 22.50 su Rai 2.

Un amore sotto l'albero, in onda alle 23.30 su Rete 4.

La leggenda di un amore - Cinderella, in onda alle 23.30 su Paramount Channel.

Per quelli che vogliono sfuggire ai Film Natalizi:

Nodo alla gola, in onda alle 19.25 su Iris.

Arac Attack - Mostri a otto zampe, in onda alle 19.30 su Italia 2.

Psyco, in onda alle 21.00 su Iris.

Cabaret, alle 21.05 su Rai Storia.

Se mi lasci ti cancello, in onda alle 22.35 su Rai 4.

To the Wonder, in onda alle 23.05 su Rai Movie.

Gli uccelli, in onda alle 23.10 su Iris.

Miracolo a le Havre, in onda alle 23.10 su Rai 5.

Tra le nuvole, in onda alle 23.30 su Canale 5.



Se invece preferite un pomeriggio o una serata al cinema: Ecco tutti i Film di Natale 2016 al Cinema.