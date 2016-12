Stasera in TV: i Film di Oggi 24 Dicembre, vigilia di Natale

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi, Vigilia di Natale in prima serata sui canali in chiaro: Il Grinch, Il gobbo di Notre Dame, La bussola d'oro, Neverland Un sogno per la vita, La storia infinita 2, Una poltrona per due.

Il Grinch, in onda alle 19.15 su Italia 1.

Robots, in onda alle 20.20 su Boing.

Il Gobbo di Notre Dame, in onda alle 21.05 su Rai 2.

La bussola d'oro, in onda alle 21.05 su Rai 4.

La storia infinita 2, in onda alle 21.10 su La5.

Neverland - Un sogno per la vita, in onda alle 21.15 su TV8.

Una poltrona per due, in onda alle 21.30 su Italia 1.

Per quelli che vogliono sfuggire ai Film Natalizi:

Il Padrino, in onda alle 20.30 su Paramount Channel.

Assassinio sul Nilo, in onda alle 21.00 su Iris.

Profondo Rosso, in onda alle 21.10 su Italia 2.

La vedova americana, in onda alle 21.15 su Cielo.

Il mondo dei replicanti, in onda alle 21.20 su Rai Movie.

Film in TV in seconda serata:

Alice nel paese delle meraviglie, in onda alle 22.40 su Rai 2.

Il mio cane Skip, in onda alle 23.10 su La5.

Miracolo nella 34ma strada, in onda alle 23.30 su Nove.

Bears, in onda alle 23.25 su Rai 3.

Nativity, in onda alle 23.30 su Canale 5.

